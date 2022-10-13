ЗСУ на півдні знищили п’ять ворожих складів з боєприпасами і вдарили по системах ППО окупантів

Українська авіація відпрацювала 14 ударів по розгортаннях систем ворожої ППО та по районах зосередження озброєння, техніки і живої сили військ РФ, інформує ZN.ua.

ЗСУ на півдні знищили п’ять ворожих складів з боєприпасами і вдарили по системах ППО окупантів
Фото ілюстративне
© Десантно-штурмові війська ЗС України/telegram

Українські захисники на півдні знищили п’ять ворожих складів з боєприпасами, а також завдали ударів по системах ППО окупантів. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

За словами військових, обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямку суттєвих змін не зазнала: лишається стабільно складною, але контрольованою.

Окупанти ведуть оборонні дії, а також намагаються утримати зайняті рубежі.

Загарбники б’ють по позиціях українських військ, прилеглих до лінії фронту громадах та тилових районах з усього наявного озброєння, зокрема, використовують авіацію, дрони-камікадзе та дрони-розвідники.

Вчора вдень війська РФ проводили штурмові дії в напрямку Костромки, і Сухого Ставку, але відступили, зазнавши втрат.

Увечері загарбники силами мотострілецького взводу проводили наступальні дії. Однак українські захисники за підтримки мінометної батареї, завдали удару по ворожих позиціях, в результаті окупанти відійшли.

Для того, щоб уточнити позиції українських військ окупанти активно використовують безпілотники.

Також військові повідомили, що ворожа авіація атакувала Миколаївську область, реактивні снаряди від «Смерчу», в тому числі і споряджені забороненими касетами, ворог використовує по цивільних об’єктах і відкритих площах.

«4 рази ворог атакував з повітря наші підрозділи та мирних жителів вздовж лінії фронту, продовжуючи техногенний і психологічний терор», - розповіли військові.

Українська авіація відпрацювала 14 ударів по розгортаннях систем ворожої протиповітряної оборони та по районах зосередження озброєння, техніки і живої сили окупантів. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 190 вогневих завдань.

«За підтвердженими даними відомо, що ворог втратив 36 рашистів, танк, 2 паливозаправники, 2 одиниці авто-броне техніки, 3 артсистеми крупного калібру, 4 гелікоптери і 5 складів з боєприпасами. Остаточні втрати дорозвідуються», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що атаки дронами-камікадзе продовжуються по всій Україні.

«В нашій зоні відповідальності 4 таких безпілотники збито над Вінниччиною, ще 1 – над Черкащиною», - повідомляє Оперативне командування «Південь».

Також військові розповіли, що корабельне угруповання ворожого флоту з 12 бойових кораблів маневрує в тому самому районі. Напоготові до застосування три великих десантних кораблі, а також два надводних ракетоносії з 16-ма «Калібрами».

«Загрози ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що в зоні досягання відповідної ворожої зброї, залишаються актуальними», - наголошують військові, закликаючи не нехтувати власною безпекою.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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