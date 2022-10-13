Два верхні поверхи зруйновані вщент: росіяни обстріляли житловий будинок в Миколаєві – Сєнкевич

Більше деталей обіцяють зранку.

Два верхні поверхи зруйновані вщент: росіяни обстріляли житловий будинок в Миколаєві – Сєнкевич
© Мер Миколаєва Олександр СєнкевичTelegram

Близько першої години ночі 13 жовтня російська окупаційна армія завдала чергового удару по Миколаєву. Цього разу влучили в багатоповерховий житловий будинок. Про це у Telegram повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

«Після першої ночі Миколаїв масовано обстріляли. Є влучання у п’ятиповерховий житловий будинок. Два верхні поверхи зруйновані вщент, решта – під завалами. На місці працюють рятувальники», – написав Олександр Сєнкевич.

Він не уточнив, чим саме обстріляли місто – ракетами чи дронами-камікадзе. Також він зазначив, що інформація про наслідки чергового терористичного удару буде зранку.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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