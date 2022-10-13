Росіян щодо дронів-камікадзе інструктують іранські ультраконсерватори – ISW

Росіяни завезли на окуповані території України іранців, які навчають їх використовувати дрони-камікадзе Shahed-136. Як вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) , інструкторами є ультраконсерватори з Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).

«Можливо, російські війська відправили в окуповані райони України персонал, пов’язаний з Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР), для навчання російських військ використанню безпілотників Shahed-136», – припускають в ISW.

Аналітики Інституту посилаються на Центр українського опору, який 12 жовтня повідомив, що російські війська привезли невизначену кількість іранських інструкторів до Джанкоя в Криму та Залізного порту та Гладівці у Херсонській області, щоб навчити російських військових використовувати ударні безпілотники Shahed-136. У Центрі спротиву заявили, що іранські інструктори безпосередньо контролюють запуски безпілотників по цивільних об’єктах в Україні, зокрема в Миколаївській та Одеській областях.