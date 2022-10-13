На Вінничині розбився винищувач Повітряних сил ЗСУ

Один з винищувачів бригади тактичної авіації Повітряних сил України зазнав аварії: пілот встиг успішно катапультуватись, запобігши падінню літака на місто. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

«У середу, 12 жовтня, близько 21:00 поблизу Вінниці зазнав аварії винищувач однієї із бригад тактичної авіації Повітряних сил: льотчик успішно катапультувався, почувається добре», — йдеться у повідомленні.

Через наразі невстановлені технічні причини він почав втрачати керування літаком, однак зробив усе можливе, щоб відвести машину подалі від обласного центру і лише потім подбав про свою безпеку. Причини аварії встановлюються.

В командуванні зазначили, що пілот виконував бойове завдання зі знищення над Вінниччиною ворожих дронів-камікадзе Shahed-136 і за день встиг знищити п’ять «шахідів»: три на Півдні України, ще два — над Вінницею.

«А напередодні, під час масованого ракетного обстрілу, льотчик збив дві крилаті ракети окупантів», — повідомили у Повітряних силах.

Командувач Повітряних сил — генерал-лейтенант Микола Олещук — вже ініціював клопотання про надання пілоту звання Героя України.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, Росія замовила в Ірану понад дві тисячі ударних безпілотників Shahed.