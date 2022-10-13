"Навіщо ти сюди приперлася?": вперше до полону ЗСУ потрапила жінка, що про неї відомо

Українські захисники вперше взяли в полон росіянку-військовослужбовицю, відповідні кадри опубліковані в Мережі.

Судячи з даних її паспорта, у полон потрапила Анна Бабицька 1982 року народження з Воронежа.

Бабицька була у штурмовій групі. Потрапивши в полон, вона назвалася медиком. Розповіла, що пішла на фронт, щоби не мобілізували її чоловіка.

У коментарях до кадрів українці обговорюють, зокрема, що жінка не виглядає на свої 40 років і гадають, що ж її насправді привело на фронт.

«Якщо прочитати її невербальні жести та міміку, коли вона відповідає на запитання, то, схоже, що воювати вона пішла, бо її цікавили саме гроші. Тітка жила все життя в багнюці, а потім вирішила, що трохи повоює, заробить бабла і почне жити як біла людина. Але не судилося. Меркантильна мадам не врахувала можливі наслідки», «Сподіваюся, її перевірять на наявність слідів від прикладу, тому що не тягне вона на медсестру», "Так мобілізація 21 вересня почалася, а вона вже з 16 серпня там", "82-го року, а виглядає на 70. Просто в Росії рік життя вважається за три", "Ідейна", "У свої 40 виглядає на 60", "В 40 виглядає на всі 70, звичайна історія для російської бабищі», «Навіщо ти сюди приперлася, мерзотниця? Жила б собі мирно, заробляла гроші, виховувала дітей – ні, треба було перетись в Україну. Заради чого?», - коментують у Мережі кадри з військовополоненою.