Запаси міцності Росії тануть — Внутрішнє дослідження ЄС

Якби не допомога Китая та Туреччини, проблеми Росії були б іще більш масштабними, інформує ZN.ua.

Запаси міцності Росії тануть — Внутрішнє дослідження ЄС

ЄС заявляє, що санкції «розтопили» здатність Росії фінансувати війну, однак Китай і Туреччина допомагають їй обходити блокування. Найболючіше санкції ЄС вдарили по енергетичному та банківському секторам, йдеться у внутрішньому звіті Комісії ЄС від понеділка (10 жовтня), з яким ознайомився EUobserver.

«Ринки відмовляються від торгівлі російською нафтою вже, за кілька місяців до вступу в дію заборони ЄС на імпорт. Лише дві третини обсягів, які раніше закуповувалися в Європі, наразі перенаправляються зі значною знижкою близько 25 доларів за барель», — йдеться у звіті ЄС.

Завдяки тимчасовому стрибку цін на енергоносії на початку цього року профіцит бюджету Росії в першому півріччі становив 500 мільярдів рублів (8 мільярдів євро). Водночас вже у серпні видобуток нафти скоротився на 10 відсотків, а видобуток газу скоротився на 22 відсотки в річному обчисленні, тоді як профіцит скоротився до 137 мільярдів рублів.

«Ембарго ЄС на нафту та нафтопродукти [має набути чинності в грудні] ... у поєднанні з багатостороннім лімітом цін на нафту значно зменшить доходи від російського експорту та ще більше затьмарить економічні перспективи країни», — додають автори звіту.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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