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2022-10-12
Канада надасть Україні військову допомогу на $47 млн
До пакету ввійдуть, зокрема, артснаряди та зимовий одяг для військових, інформує
© unsplash/kedar9
Канада надасть Україні військову допомогу на суму 47 мільйонів доларів, повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, передає
Пакет військової допомоги включатиме 500 тисяч одиниць зимового одягу та обладнання, артилерійські снаряди на суму 15.2 мільйона доларів та 2 мільйони доларів на забезпечення супутникового зв?язку.
Анастасія Дейна, ZN.ua