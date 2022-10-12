Канада надасть Україні військову допомогу на $47 млн

Канада надасть Україні військову допомогу на суму 47 мільйонів доларів, повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, передає CBC .

Пакет військової допомоги включатиме 500 тисяч одиниць зимового одягу та обладнання, артилерійські снаряди на суму 15.2 мільйона доларів та 2 мільйони доларів на забезпечення супутникового зв?язку.