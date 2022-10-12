The Guardian: Чи Лукашенко справді втягне Білорусь у війну, в якій Росія вже програє?

Впродовж всієї російської війни проти України диктатор Білорусі Аляксандр Лукашенка дуже обережно балансував. 24 лютого російські війська, які перебували на білоруській території, перетнули кордон України. Вони використали країну Лукашенка як відправну точку для наймасштабнішого вторгнення у Європі з часів Другої світової війни.

Але білоруський лідер не вступив у війну прямо і не відправив власну армію в бій, інколи нарікаючи, що російське вторгнення «затягнулося». Тепер зустрічі Лукашенка з Владіміром Путіним знову посіяли страх, що Мінск от-от приєднається до агресії, - пише The Guardian . Білоруський диктатор сказав, що його країна і РФ створять спільну військову групу і що тисячі російських солдатів приїдуть в країну у найближчі дні для навчань.

«Ми ще раз наголошуємо, що завдання регіональної оперативної групи суто оборонні. І всі активності, які проводяться зараз, націлені за забезпечення ефективної відповіді на дії біля наших кордонів», - сказав міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.

Президент України Володимир Зеленський вказав на тривожні сигнали під час зустрічі лідерів країн G7 у вівторок, запропонувавши відправити миротворців ООН на українсько-білоруський кордон, які б не дозволили Лукашенку організувати «провокацію». Але попри тривожні сигнали, існують серйозні сумніви в тому, що Лукашенко справді готовий кинути свої війська у війну, в якій Росія вже програє, навіть під тиском з боку Путіна.

«Звісно, у Путіна багато важелів впливу. Але він не може переконати Лукашенка скоїти політичне самогубство. Саме тому я думаю, що Лукашенко точно спробує опиратися будь-яким підштовхуванням до повномасштабної війни», - сказав білоруський політичний аналітик і дослідник Фонду Карнегі за міжнародний мир Артьом Шрайбман.

«З іншого боку, я не можу гарантувати, що він зможе успішно ухилятися вічно. Є способи, за допомогою яких Росія може спровокувати Білорусь вступити в бій», - додав він.