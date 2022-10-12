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2022-10-12
Російські окупанти атакували Вінничину дронами-камікадзе: обидва збила ППО
Очільник ОВА показав фото з результатом успішної роботи ЗСУ, інформує
© Сергій Борзов Facebook
Російські військові у середу, 12 жовтня, знову запустили по території України дрони-камікадзе. Цього разу загарбники намагалися атакувати Вінницьку область, однак наші бійці протиповітряної оборони збили обидва ворожі безпілотники. Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у
"Вінничину ворог атакував двома дронами-камікадзе. Силами протиповітряної оборони обидва ударних безпілотники знищено!" – написав він, виклавши фото результату роботи наших захисників.
Максим Царук, ZN.ua