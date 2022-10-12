Нідерланди відправлять Україні додаткові зенітні ракети на 15 млн євро

Нідерланди збираються поставити Україні додаткові зенітні ракети, що використовуються засобами протиповітряної оборони, на суму в 15 мільйонів євро. Про це повідомила міністерка оборони Кайса Оллонґрен під час зустрічі представників НАТО у Брюсселі, пише видання De Telegraaf .

Як зазначається, уряд Нідерландів зазвичай неохоче ділиться деталями допомоги для України. Однак цього разу було зроблено виняток, щоб показати, що масовані ракетні удари російських окупантів по території нашої держави матимуть наслідки.

«Єдиний результат, якого досягає Путін, полягає в тому, що ми відправлятимемо ще більше у зв’язку з такими атаками», – наголосила Оллонґрен.

Міністерка не уточнила, скільки ракет і якого саме типу отримає Україна. За її словами, захисники зможуть заряджати ними засоби ППО, передані іншими партнерами.