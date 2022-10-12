«Зима буде важкою»: Шмигаль порадив, що населенню необхідно закупити до настання холодів

Українцям слід скоротити споживання електроенергії на чверть, інформує ZN.ua.

«Зима буде важкою»: Шмигаль порадив, що населенню необхідно закупити до настання холодів
© unsplash/olafsmid

Уряд закликає українців бути готовими до перебоїв з електропостачанням та економити електроенергію. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Глава Кабміну попередив, що зима буде важкою. Він закликав українців підготуватися до настання холодів.

«Не будемо прикрашати дійсність – ця зима буде важкою. Тому ще раз закликаємо всіх ретельно готуватися до зими. Бажано, аби в кожної родини був запас необхідних базових речей: теплий одяг, свічки, ліхтарики, батарейки. Це важливо підготувати на випадок, якщо внаслідок масованих ракетних обстрілів зникне світло чи тепло», – сказав Шмигаль.


Лія Ільченко, ZN.ua





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