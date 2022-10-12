Посли ЄС погодили рішення не визнавати російські закордонні паспорти, видані на окупованих територіях України та Грузії

Посли країн ЄС погодили мандат на переговори з Європарламентом щодо рішення про неприйняття російських проїзних документів, виданих на тимчасово окупованих територіях України та Грузії. Про це йдеться у заяві представників країн блоку.

«Це рішення є відповіддю на неспровоковану та необґрунтовану військову агресію Росії проти України та практику видачі РФ закордонних паспортів громадянам окупованих територій. Це також слідує після одностороннього рішення Росії визнати незалежність грузинських територій Абхазії та Південної Осетії в 2008 році», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські проїзні документи, видані особам, які проживають на тимчасово окупованих РФ регіонах України та Грузії, не будуть прийматися як дійсні проїзні документи для отримання візи або перетину кордонів країн Шенгенської зони.

«Своєю незаконною анексією українських регіонів Росія вкотре продемонструвала відверту зневагу до заснованого на правилах міжнародного порядку. Ми ніколи не визнаємо порушення фундаментальних прав України та Грузії на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. ЄС єдино та рішуче стоїть на боці обох країн та їхніх народів», - підкреслив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

«Російські проїзні документи, видані в цих регіонах, уже не визнаються або знаходяться в процесі невизнання державами-членами ЄС. Це рішення спрямоване на встановлення спільного підходу, забезпечення належного функціонування зовнішнього кордону, спільної візової політики та гарантування безпеки держав-членів ЄС», - наголошується в заяві представників країн блоку.

На основі цього мандату розпочнеться обговорення в Європарламенті.

Після незаконної анексії Криму в березні 2014 року Росія видавала російські закордонні паспорти жителям півострова. У квітні 2019 року ця практика була поширена на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, а в липні 2022 року – на тимчасово окуповані частини Херсонської та Запорізької областей. Систематична видача російських паспортів у цих регіонах є ще одним порушенням міжнародного права, а також територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України.