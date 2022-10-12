ЄС «делегував» свою безпеку США, але це треба змінювати – Боррель

Боррель наголошує, що ЄС має взяти на себе більшу частину відповідальності за власну безпеку, інформує ZN.ua.

ЄС «делегував» свою безпеку США, але це треба змінювати – Боррель
© eurointegration.com.ua

Євросоюз фактично «делегував» гарантування власної безпеки Сполученим Штатам Америки, і це треба змінювати, заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель на зустрічі послів Євросоюзу у Брюсселі.

«Хоча співпраця з адміністрацією Байдена є чудовою, а трансатлантичні відносини ніколи не були такими хорошими, як сьогодні – хто знає, що станеться через два роки (коли оберуть нового президента США) або навіть у листопаді (проміжні вибори в Конгрес)?» – каже Боррель.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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