В ОП розповіли, що може увійти в новий пакет антиросійських санкцій

Євросоюз на тлі ракетного терору РФ почав підготовку до впровадження дев'ятого пакета антиросійських санкцій. Заступник керівника офісу президента Ігор Жовква під час телемарафону розповів, що там повинно міститися те, що не увійшло в попередні пакети.

"Наприклад, від SWIFT досі не відключені деякі російські та білоруські банки, особливо, наприклад, "Газпромбанк". Або, наприклад, price cap (обмеження ціни – ред.) на нафту. Також у попередні пакети ще не ввійшли обмеження на російський газ", - сказав він.

Жовква нагадав, що російським суднам досі не заборонили заходити в порти Європи, що дуже важливо.

"Також позбавлення росіян можливості в’їзду (в європейські країни - ред.), тобто видачі віз, повністю на всі категорії - це також не увійшло в попередні пакети. Тому над цим будемо працювати", - пояснив заступник керівника ОП.

Він нагадав, що саме Європейська комісія повинна надати остаточні пропозиції щодо санкцій, які увійдуть в дев'ятий пакет.

"Впевнені, що наступний пакет має бути сильнішим", - додав він.

Жовква зазначив, що готуються також санкції проти Білорусі.