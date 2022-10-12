В ОП розповіли, що може увійти в новий пакет антиросійських санкцій

Остаточні пропозиції буде вносити Європейська комісія, нагадали там, інформує ZN.ua.

Євросоюз на тлі ракетного терору РФ почав підготовку до впровадження дев'ятого пакета антиросійських санкцій. Заступник керівника офісу президента Ігор Жовква під час телемарафону розповів, що там повинно міститися те, що не увійшло в попередні пакети.

"Наприклад, від SWIFT досі не відключені деякі російські та білоруські банки, особливо, наприклад, "Газпромбанк". Або, наприклад, price cap (обмеження ціни – ред.) на нафту. Також у попередні пакети ще не ввійшли обмеження на російський газ", - сказав він.

Жовква нагадав, що російським суднам досі не заборонили заходити в порти Європи, що дуже важливо.

"Також позбавлення росіян можливості в’їзду (в європейські країни - ред.), тобто видачі віз, повністю на всі категорії - це також не увійшло в попередні пакети. Тому над цим будемо працювати", - пояснив заступник керівника ОП.

Він нагадав, що саме Європейська комісія повинна надати остаточні пропозиції щодо санкцій, які увійдуть в дев'ятий пакет.

"Впевнені, що наступний пакет має бути сильнішим", - додав він.

Жовква зазначив, що готуються також санкції проти Білорусі.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
В Лимані ексгумували перші тіла із масових похованьВ Лимані ексгумували перші тіла із масових поховань
Кулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборониКулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони
Опубліковано супутникові знімки руйнувань на Кримському мостіОпубліковано супутникові знімки руйнувань на Кримському мості
Зеленський хоче знати особи усіх причетних до ракетного терору проти УкраїниЗеленський хоче знати особи усіх причетних до ракетного терору проти України
МАГАТЕ провела першу ротаціє своїх представників на ЗАЕСМАГАТЕ провела першу ротаціє своїх представників на ЗАЕС
Блок рекламы


Похожие новости
Бурят вкрав в Україні камеру спостереження і не може її налаштувати: забавні кадриБурят вкрав в Україні камеру спостереження і не може її налаштувати: забавні кадри
"Не дамо зброю, якщо не погоджуєтесь на переговори": чи може Захід зважиться на такий шантаж"Не дамо зброю, якщо не погоджуєтесь на переговори": чи може Захід зважиться на такий шантаж
Британського бізнесмена заарештували за допомогу підсанкційному олігархуБританського бізнесмена заарештували за допомогу підсанкційному олігарху
Війна на материковій частині України може закінчитися до Різдва – The TimesВійна на материковій частині України може закінчитися до Різдва – The Times
У США розповіли, чи переглядатимуть підходи до ядерного стримування РосіїУ США розповіли, чи переглядатимуть підходи до ядерного стримування Росії
Білорусь може закликати 500 тисяч резервістівБілорусь може закликати 500 тисяч резервістів
Права українських покупців обіцяють захищати за європейськими нормами: що передбачає новий законПрава українських покупців обіцяють захищати за європейськими нормами: що передбачає новий закон
Естонія анонсувала новий пакет військової допомоги УкраїніЕстонія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні
У Генштабі не виключають, що РФ може збільшити інтенсивність ударів у день народження ПутінаУ Генштабі не виключають, що РФ може збільшити інтенсивність ударів у день народження Путіна
Зниження видобутку нафти ОПЕК+ не допоможе Росії – експертЗниження видобутку нафти ОПЕК+ не допоможе Росії – експерт
Последние новости
Подгружаем последние новости