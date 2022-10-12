Захід продовжить посилювати обороноздатність України у двох напрямках – Остін

Держави Заходу продовжать надавати військову підтримку Україні, щоб посилити її обороноздатність у протистоянні російському вторгненню зараз, а також зміцнити в майбутньому. Про це повідомив міністр оборон Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін під час виступу на зустрічі "Рамштайн-6".

"Контактна група взяла на себе зобов’язання підтримувати самооборону України на довгостроковий період. І це саме те, що ми робимо. Контактна група залишається об'єднаною та рішучою. Ми будемо продовжувати посилювати обороноздатність України для нагальних потреб сьогодення й на віддалену перспективу", – заявив Остін.