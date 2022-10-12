У Запоріжжі від 30 вересня через обстріли військ РФ загинули понад 70 людей

Лише за минулу добу в Оріхові загинуло семеро людей та двоє - у Степногірську, інформує ZN.ua.

У Запоріжжі від 30 вересня через обстріли військ РФ загинули понад 70 людей
© Нацполіція

У Запоріжжі з 30 вересня від обстрілів російських військ загинуло понад 70 людей, заявив голова ОВА Олександр Старух.

"Зруйновано або пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та об’єкти інфраструктури. Терористи цілеспрямовано завдавають удари ракетами точного наведення, що спричинило велику кількість цивільних жертв", - наголосив Старух у Telegram.

Лише за минулу добу в Оріхові загинуло семеро людей та двоє - у Степногірську. Серед загиблих - працівники електромереж, які відновлювали інфраструктуру після обстрілів окупантів.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
В Лимані ексгумували перші тіла із масових похованьВ Лимані ексгумували перші тіла із масових поховань
Кулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборониКулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони
Опубліковано супутникові знімки руйнувань на Кримському мостіОпубліковано супутникові знімки руйнувань на Кримському мості
Зеленський хоче знати особи усіх причетних до ракетного терору проти УкраїниЗеленський хоче знати особи усіх причетних до ракетного терору проти України
МАГАТЕ провела першу ротаціє своїх представників на ЗАЕСМАГАТЕ провела першу ротаціє своїх представників на ЗАЕС
Блок рекламы


Похожие новости
З часів Євромайдану в Україні значно зменшилась кількість людей, які негативно ставляться до ОУН-УПА – КМІСЗ часів Євромайдану в Україні значно зменшилась кількість людей, які негативно ставляться до ОУН-УПА – КМІС
ЗСУ просуваються вперед на Луганщині, війська РФ вибудовують багатошарову лінію оборони — ГайдайЗСУ просуваються вперед на Луганщині, війська РФ вибудовують багатошарову лінію оборони — Гайдай
Столтенберг пообіцяв, що акцентом найближчих військових поставок для України буде ППО. У Зеленського відреагувалиСтолтенберг пообіцяв, що акцентом найближчих військових поставок для України буде ППО. У Зеленського відреагували
Війська РФ обстріляли об'єкти інфраструктури в Сумській області: у двох районах аварійне відключення електроенергіїВійська РФ обстріляли об'єкти інфраструктури в Сумській області: у двох районах аварійне відключення електроенергії
«Перший патрон заклинило в гарматі»: російський солдат розповів, як потрапив у полон через тиждень після мобілізації«Перший патрон заклинило в гарматі»: російський солдат розповів, як потрапив у полон через тиждень після мобілізації
Франція збільшить кількість своїх військ у Східній ЄвропіФранція збільшить кількість своїх військ у Східній Європі
В окупованому Мелітополі окупанти викрали понад 700 містянВ окупованому Мелітополі окупанти викрали понад 700 містян
Росія замовила в Ірану понад 2 400 ударних безпілотників – ЗеленськийРосія замовила в Ірану понад 2 400 ударних безпілотників – Зеленський
Росіяни знову обстріляли Запорізьку область: загинули семеро людейРосіяни знову обстріляли Запорізьку область: загинули семеро людей
NYT: Путін задовольняє найбільш кровожерливих людей в Росії, хоча так він сам ризикуєNYT: Путін задовольняє найбільш кровожерливих людей в Росії, хоча так він сам ризикує
Последние новости
Подгружаем последние новости