У Запоріжжі від 30 вересня через обстріли військ РФ загинули понад 70 людей

У Запоріжжі з 30 вересня від обстрілів російських військ загинуло понад 70 людей, заявив голова ОВА Олександр Старух.

"Зруйновано або пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та об’єкти інфраструктури. Терористи цілеспрямовано завдавають удари ракетами точного наведення, що спричинило велику кількість цивільних жертв", - наголосив Старух у Telegram.

Лише за минулу добу в Оріхові загинуло семеро людей та двоє - у Степногірську. Серед загиблих - працівники електромереж, які відновлювали інфраструктуру після обстрілів окупантів.