Окупанти обстріляли прикордонні населені пункти в Харківській області

Російські окупаційні війська у вівторок, 12 жовтня, обстріляли прикордонні населені пункти в Куп'янському, Харківському та Чугуївському районах Харківської області, зазначив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Зокрема під ударами опинилися: Стрілеча, Красне, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Стариця, Дворічна та Дворічне. За попередніми даними, постраждалих немає", - зазначив Синєгубов у Telegram.

В деокупованих містах та селах області і триває розмінування та відновлення пошкодженої окупантами критичної інфраструктури. Піротехніки знешкодили 668 вибухонебезпечних предметів.