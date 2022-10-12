Окупанти обстріляли прикордонні населені пункти в Харківській області

За попередніми даними, постраждалих немає.

Окупанти обстріляли прикордонні населені пункти в Харківській області
© Олег Синєгубов/Telegram

Російські окупаційні війська у вівторок, 12 жовтня, обстріляли прикордонні населені пункти в Куп'янському, Харківському та Чугуївському районах Харківської області, зазначив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Зокрема під ударами опинилися: Стрілеча, Красне, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Стариця, Дворічна та Дворічне. За попередніми даними, постраждалих немає", - зазначив Синєгубов у Telegram.

В деокупованих містах та селах області і триває розмінування та відновлення пошкодженої окупантами критичної інфраструктури. Піротехніки знешкодили 668 вибухонебезпечних предметів.


Анна Конюченко, ZN.ua





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