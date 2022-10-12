Росіяни вдарили по ринку в Авдіївці: фото та останні подробиці

Росіяни вчергове обстріляли Авдіївку Донецької області з ракетних систем залпового вогню "Град" - вони цинічно поцілили у центральний ринок, де вранці перебувало чимало людей, інформує Апостроф .

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко на Facebook-сторінці.

Трагічна подія сталася у середу, 12 жовтня. В результаті обстрілу загинули семеро місцевих мешканців – шість жінок та чоловік. Поранення різного ступеню тяжкості отримали ще дванадцять мирних громадян. Також пошкоджена інфраструктура ринку, прилеглі будівлі та багатоквартирні будинки.

Серед загиблих - мама і бабуся одинадцятикласника, у якого залишився лише дідусь.

"У таких обстрілів немає жодної воєнної логіки — тільки нестримне прагнення вбити якомога більше наших людей і залякати інших. У цьому вся суть росіян. Не здатні протистояти українському війську, вони "воюють" із беззбройними цивільними", - написав Кириленко, закликавши людей евакуюватись.

Зазначається, що за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).