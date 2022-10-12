Путін назвав Україну та Польщу «бенефіціарами диверсій» на «Північному потоці»

Президент Росії Владімір Путін звинуватив у вибухах на газопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» США , Україну та Польщу, назвавши країни «головними бенефіціарами диверсій».

«Немає сумніву, це акт міжнародного тероризму. … Хто стоїть за диверсією на «Північних потоках»? Очевидно, той, хто прагне остаточно розірвати зв'язки Росії та ЄС, домогтися політичної суб'єктності Європи, прибрати до рук ринок», - заявив Путін на пленарному засіданні форуму «Російський енергетичний тиждень».

Він назвав Польщу, Україну та США "бенефіціарами вибухів" на "Північних потоках", додавши, що "всім зрозуміло, хто за цим стоїть".

При цьому Путін додав, що Росія готова постачати газ до Європи по вцілілій нитці «Північного потоку 2», який через російську агресію так і не був введений в експлуатацію.

"Треба тільки відкрити кран", - сказав він, додавши, що "зараз м'яч на стороні Євросоюзу".

Що стосується ремонту пошкоджених ділянок «Північних потоків», то Кремль вважає, що «це матиме сенс лише у разі їхньої подальшої економічно обґрунтованої експлуатації».

Раніше Путін заявляв, що «диверсію» на газопроводах «зробили англосакси».