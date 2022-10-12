ЗСУ змінили динаміку війни — Остін

Глава Пентагону Ллойд Остін під час відкриття засідання у форматі "Рамштайн" заявив, що українські військові з допомогою зброї, яку вони отримають від Заходу, змінили динаміку війни.

"Путін намагається мобілізувати більше сил і заявити про належність суверенних територій України до Росії. Він кидається на цивільні цілі та інфраструктуру в українських містах. Він використовує безвідповідальні погрози та риторику", - сказав Остін.

Він нагадав, що про успіхи ЗСУ стало відомо ще під час вересневої зустрічі у форматі "Рамштайн". І хоча зараз Владімір Путін вдається до нових нападів, Сили оборони вже змінили динаміку війни.

"Вони звільнили сотні містечок від російської окупації та повернули тисячі кілометрів квадратних своєї землі. Ці перемоги належать українським солдатам. Проте безпекова допомога контактної групи, тренування та зусилля з підтримки були життєво важливими. Ми здійснили величезний прогрес, працюючи разом, і оскільки війна змінилась - змінилась і місія цієї контактної групи", - зазначив глава Пентагону.