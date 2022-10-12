ЗСУ знищили 35 повітряних цілей та майже 300 окупантів за добу: зведення за втратами ворога

Сили оборони України продовжують ефективно знищувати російських окупантів та їхню військову техніку, зокрема, за попередню добу було ліквідовано 35 повітряних цілей: ворожих безпілотників і крилатих ракет, інформує Апостроф.

Про втрати ворога станом на 12 жовтня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати російського окупаційного війська в повномасштабній війні проти України:

  • особового складу ? близько 63380 (+270) осіб ліквідовано,
  • танків ? 2505 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ? 5181 (+19) од,
  • артилерійських систем – 1507 (+11) од,
  • РСЗВ – 355 (+2) од,
  • засоби ППО ? 182 (+1) од,
  • літаків – 268 (+0) од,
  • гелікоптерів – 235 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1129 (+15),
  • крилаті ракети ? 315 (+20),
  • кораблі /катери ? 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3927 (+11) од,
  • спеціальна техніка ? 136 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.


Ліза Бровко, Апостроф





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