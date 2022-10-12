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2022-10-12
ЗСУ знищили 35 повітряних цілей та майже 300 окупантів за добу: зведення за втратами ворога
Сили оборони України продовжують ефективно знищувати російських окупантів та їхню військову техніку, зокрема, за попередню добу було ліквідовано 35 повітряних цілей: ворожих безпілотників і крилатих ракет, інформує
Про втрати ворога станом на 12 жовтня повідомили в Генштабі ЗСУ.
Втрати російського окупаційного війська в повномасштабній війні проти України:
- особового складу ? близько 63380 (+270) осіб ліквідовано,
- танків ? 2505 (+1) од,
- бойових броньованих машин ? 5181 (+19) од,
- артилерійських систем – 1507 (+11) од,
- РСЗВ – 355 (+2) од,
- засоби ППО ? 182 (+1) од,
- літаків – 268 (+0) од,
- гелікоптерів – 235 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1129 (+15),
- крилаті ракети ? 315 (+20),
- кораблі /катери ? 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3927 (+11) од,
- спеціальна техніка ? 136 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Ліза Бровко, Апостроф