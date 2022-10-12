ЗСУ знищили 35 повітряних цілей та майже 300 окупантів за добу: зведення за втратами ворога

Сили оборони України продовжують ефективно знищувати російських окупантів та їхню військову техніку, зокрема, за попередню добу було ліквідовано 35 повітряних цілей: ворожих безпілотників і крилатих ракет, інформує Апостроф .

Про втрати ворога станом на 12 жовтня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати російського окупаційного війська в повномасштабній війні проти України:

особового складу ? близько 63380 (+270) осіб ліквідовано,

танків ? 2505 (+1) од,

бойових броньованих машин ? 5181 (+19) од,

артилерійських систем – 1507 (+11) од,

РСЗВ – 355 (+2) од,

засоби ППО ? 182 (+1) од,

літаків – 268 (+0) од,

гелікоптерів – 235 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1129 (+15),

крилаті ракети ? 315 (+20),

кораблі /катери ? 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3927 (+11) од,

спеціальна техніка ? 136 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.