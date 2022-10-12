"Потім захоче країни Балтії та Польщу": Путін із відчаєм шукає переговори, вимоги відомі
У відповідь неформальні сигнали Путіна, Захід неформально відповідає йому вустами чотирьох високопоставлених людей.
Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з Марком Фейгіним.
За його словами, Путін хоче залишити чотири області – Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку.
«У відповідь на неформальні сигнали Путіна - залиште мені чотири області, Захід неформально відповідає вустами чотирьох високопосадовців, що «Дядю, тепер ти будеш першою мішенню». Ось тобі відповідь на твої пропозиції», - заявив Арестович, додавши, що він аплодує турецькому лідеру Ердогану, який "розводить по-повній" Путіна.
Також Арестович запевнив, що на Заході розуміють всю безперспективність будь-яких переговорів із Путіним,
«Сьогодні він захотів чотири області, потім шість, потім вісім, а потім схоче країни Балтії, потім схоче Польщу. І щоразу погрожуючи бомбою. Китай захоче Тайвань, шматок Індії, Китай захоче ще шматок чогось і виникає питання, коли його треба зупиняти? І відповідь є дуже просотою - або ви її відразу зупиняєте, або потім буде пізно. І на Заході це чудово розуміють», - сказав Арестович.