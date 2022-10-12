ЦНС: ФСБ готує плани евакуації родин своїх офіцерів з України

ФСБ РФ готує плани евакуації родин своїх офіцерів з України. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.

За даними ЦНС, старшим офіцерам ФСБ РФ , яких відправили на тимчасово окуповані українські території, повідомили про маршрути евакуації їх та їхніх родин у Росію.

Поки загарбники розповідають мешканцям тимчасово окупованих територій про те, що все контролюють, росіяни вже підготували плани евакуації.

Зокрема, відомо, що тимчасово окуповані території вже почали покидати сім’ї гауляйтерів, «керівників» районів, а також вищого військового керівництва.

В ЦНС наголосили, що йдеться про всі райони тимчасово окупованих територій.

«Зокрема, плани щодо евакуації родин працівників ФСБ оголошені в Криму, де розміщено велику кількість офіцерів служби», - йдеться у повідомленні.

Тим часом окупанти продовжують мобілізацію на півострові. Попри те, що влада РФ заявляє про «часткову мобілізацію», в Криму, лише за офіційними даними, вже поховали 174 російських військових.

«Дані далекі від реальності, адже велика кількість не відбувається публічно», - зазначають в ЦНС.

Центр національного спротиву закликав підпілля скористатися панікою серед окупаційного режиму на тимчасово окупованих територіях і повідомляти про переміщення ворожої техніки та військові об’єкти загарбників.