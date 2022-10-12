ЗСУ збили щонайменше 4 вертольоти окупантів на півдні: знадобилося 18 хвилин

ЗСУ збили щонайменше 4 вертольоти окупантів на півдні: знадобилося 18 хвилин

Повітряні сили України заявляють, що збили щонайменше 4 ударні вертольоти Росії.

Це сталося з 8.40 до 8.58 на півдні України, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Збито гелікоптери, ймовірно, Ка-52, які надавали вогневу підтримку наземним російським військам.

Один гелікоптер впав на звільненій території, а решта за лінією фронту. Вогонь вівся ще по двох вертольотах, тому кількість збитих літальних апаратів може бути більшою.

Раніше повідомлялося, що старшим офіцерам ФСБ в окупованих регіонах України надали маршрути евакуації сімей на територію Росії.

Як повідомляє прес-служба Центру національного спротиву, план евакуації отримали працівники російської спецслужби на всіх тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму.

За інформацією Центру національного опору, території вже почали залишати сім'ї гауляйтерів, "керівників" районів, і вище військове керівництво.

окупанти, російська армія

У ЦНС закликали повідомляти про переміщення техніки та військові об'єкти росіян.


Юлия Руденко, politeka.net





Интересные новости
В Лимані ексгумували перші тіла із масових похованьВ Лимані ексгумували перші тіла із масових поховань
Кулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборониКулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони
Опубліковано супутникові знімки руйнувань на Кримському мостіОпубліковано супутникові знімки руйнувань на Кримському мості
Зеленський хоче знати особи усіх причетних до ракетного терору проти УкраїниЗеленський хоче знати особи усіх причетних до ракетного терору проти України
МАГАТЕ провела першу ротаціє своїх представників на ЗАЕСМАГАТЕ провела першу ротаціє своїх представників на ЗАЕС
Блок рекламы


Похожие новости
ЗСУ збили за 18 хвилин чотири російських гвинтокрилиЗСУ збили за 18 хвилин чотири російських гвинтокрили
Українські бджоли знешкодили пастку окупантів і врятували саперів: фотоУкраїнські бджоли знешкодили пастку окупантів і врятували саперів: фото
ЗСУ знищили 35 повітряних цілей та майже 300 окупантів за добу: зведення за втратами ворогаЗСУ знищили 35 повітряних цілей та майже 300 окупантів за добу: зведення за втратами ворога
Особовий склад окупантів поменшав на 270 одиниць: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворогаОсобовий склад окупантів поменшав на 270 одиниць: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Сили ППО збили кілька повітряних цілей у Кременчуцькому районіСили ППО збили кілька повітряних цілей у Кременчуцькому районі
У Лимані розпочали ексгумацію тіл жертв російських окупантів: фото й відеоУ Лимані розпочали ексгумацію тіл жертв російських окупантів: фото й відео
ЗСУ збили російський літак та дрон-камікадзе на півдніЗСУ збили російський літак та дрон-камікадзе на півдні
За добу наші захисники знищили 440 окупантів: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворогаЗа добу наші захисники знищили 440 окупантів: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Вибух на Кримському мосту: загинуло щонайменше троє людейВибух на Кримському мосту: загинуло щонайменше троє людей
"Не Кримом єдиним": з'явилися деталі масштабної НП в Іловайську, у окупантів великі проблеми"Не Кримом єдиним": з'явилися деталі масштабної НП в Іловайську, у окупантів великі проблеми
Последние новости
Подгружаем последние новости