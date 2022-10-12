ЗСУ збили щонайменше 4 вертольоти окупантів на півдні: знадобилося 18 хвилин

Повітряні сили України заявляють, що збили щонайменше 4 ударні вертольоти Росії.

Це сталося з 8.40 до 8.58 на півдні України, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Збито гелікоптери, ймовірно, Ка-52, які надавали вогневу підтримку наземним російським військам.

Один гелікоптер впав на звільненій території, а решта за лінією фронту. Вогонь вівся ще по двох вертольотах, тому кількість збитих літальних апаратів може бути більшою.

Раніше повідомлялося, що старшим офіцерам ФСБ в окупованих регіонах України надали маршрути евакуації сімей на територію Росії.

Як повідомляє прес-служба Центру національного спротиву, план евакуації отримали працівники російської спецслужби на всіх тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму.

За інформацією Центру національного опору, території вже почали залишати сім'ї гауляйтерів, "керівників" районів, і вище військове керівництво.

У ЦНС закликали повідомляти про переміщення техніки та військові об'єкти росіян.