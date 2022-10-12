Зеленський пропонує розмістити спостерігачів на кордоні України та Білорусі

Президент України Володимир Зеленський пропонує розмістити місію міжнародних спостерігачів на кордоні із Білоруссю. Таку пропозицію він висловив під час відеовиступу на позачерговому саміті «Групи семи» (G7).

На думку Зеленського, це дозволить зняти провокативні звинувачення влади сусідньої країни у тому, що Україна начебто готує напад на неї. Та позбавить Росію аргументів на користь повноцінного втягування Білорусі у війну проти України.

«Україна не планувала і не планує військових заходів проти Білорусі. Нас цікавить тільки відновлення нашої територіальної цілісності. Але, щоб повністю зняти цю провокацію, ці наративи, які звучать від Лукашенка, на кордоні України і Білорусі може бути розміщена місія міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації», - зазначив він.

Зеленський закликав країни G7 підтримати ініціативу України та наголосив, що її можна опрацювати на рівні дипломатів.