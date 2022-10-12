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2022-10-12
Міноборони РФ намагається відновлення свій імідж перед населенням - ISW
Цей наратив може бути пов’язаний із поточними російськими інформаційними операціями з реабілітації репутації військового командування
Ракетний терорист Суровкін
Ймовірно, російські військові посадовці скоординували призначення Сергія Суровікіна та удари крилатими ракетами по критичній інфраструктурі України 10 жовтня, щоб відновити сприйняття російського Міністерства оборони їх же населенням,
Оксана Коваль, ZN.ua