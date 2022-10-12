Міноборони РФ намагається відновлення свій імідж перед населенням - ISW

Цей наратив може бути пов’язаний із поточними російськими інформаційними операціями з реабілітації репутації військового командування

Міноборони РФ намагається відновлення свій імідж перед населенням - ISW
Ракетний терорист Суровкін

Ймовірно, російські військові посадовці скоординували призначення Сергія Суровікіна та удари крилатими ракетами по критичній інфраструктурі України 10 жовтня, щоб відновити сприйняття російського Міністерства оборони їх же населенням, припускають в Інституті дослідження війни.


Оксана Коваль, ZN.ua





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