Міноборони РФ намагається відновлення свій імідж перед населенням - ISW

Ймовірно, російські військові посадовці скоординували призначення Сергія Суровікіна та удари крилатими ракетами по критичній інфраструктурі України 10 жовтня, щоб відновити сприйняття російського Міністерства оборони їх же населенням, припускають в Інституті дослідження війни.