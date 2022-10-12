G-7 обіцяє підтримувати Україну «стільки, скільки буде потрібно»

Союзники України з G-7 підтримуватимуть уряд у Києві «стільки, скільки буде потрібно». Про це пише Bloomberg.

Фото: bloomberg.com

Що відомо

Як пише видання, лідери G-7 у своїй заяві у вівторок оголосять про підтримку України.

«Велика сімка» пообіцяє свою «нестримну та непохитну» відданість допомозі Україні «захищати її суверенітет і територіальну цілісність» під час 90-хвилинної відеоконференції з президентом України Володимиром Зеленським, яка розпочалася близько 14:00 у Берліні.

«Ми продовжуватимемо надавати фінансову, гуманітарну, військову, дипломатичну та юридичну підтримку та твердо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», — заявлятимуть лідери США , Німеччини, Японії, Франції, Італії, Канади та Великобританії.

Вони також пообіцяють «покласти додаткові економічні витрати на Росію» і «координувати зусилля для задоволення термінових потреб України у військовому та оборонному обладнанні».

Засудження дій РФ

Зазначимо, що лідери G-7 провели нараду наступного дня після того, як Росія завдала серії ракетних ударів по Києву та інших містах, які вразили ключові об'єкти інфраструктури, а також цивільні об'єкти.

У своїй заяві лідери засудили «навмисні ескалаційні кроки Росії» і заявили, що така тактика «ставить під загрозу європейський і глобальний мир і безпеку». Вони не надали подробиць про якісь конкретні нові кроки чи зброю, яку вони нададуть.

Нагадаємо