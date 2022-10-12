ЗСУ успішно просунулися у напрямку Херсона: перші подробиці

Українські війська закріпилися у п'яти селах Бериславського району Херсонської області

Збройні сили України закріпилися у селах Нововасилівка, Новогригорівка, Нова Кам'янка, Трифонівка та Червоне Бериславського району Херсонської області, повідомляють в Оперативному командуванні "Південь".

"Там тривають стабілізаційні заходи щодо реанімації соціальної та критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Крім того, окупаційні війська на Херсонщині зосереджують основні зусилля на утриманні захоплених територій та стримуванні наступальних дій ЗСУ.

"Ворог посилено проводить повітряну розвідку, навколо 17 населених пунктів уздовж лінії фронту і на щойно звільнених територіях. Продовжує обстріл наших позицій і тилових територій, не відмовляється і від техногенного шантажу", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що окупанти змушують мешканців тимчасово окупованої Луганської області отримати паспорт Росії до 1 січня.

За словами голови ОВА, з 1 січня будь-які виплати будуть здійснюватися виключно за наявності індивідуального особового рахунку.