ЗСУ успішно просунулися у напрямку Херсона: перші подробиці

ЗСУ, контрнаступ, прапор

Українські війська закріпилися у п'яти селах Бериславського району Херсонської області

Збройні сили України закріпилися у селах Нововасилівка, Новогригорівка, Нова Кам'янка, Трифонівка та Червоне Бериславського району Херсонської області, повідомляють в Оперативному командуванні "Південь".

"Там тривають стабілізаційні заходи щодо реанімації соціальної та критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Крім того, окупаційні війська на Херсонщині зосереджують основні зусилля на утриманні захоплених територій та стримуванні наступальних дій ЗСУ.

ЗСУ, танк, контрнаступ

"Ворог посилено проводить повітряну розвідку, навколо 17 населених пунктів уздовж лінії фронту і на щойно звільнених територіях. Продовжує обстріл наших позицій і тилових територій, не відмовляється і від техногенного шантажу", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що окупанти змушують мешканців тимчасово окупованої Луганської області отримати паспорт Росії до 1 січня.

За словами голови ОВА, з 1 січня будь-які виплати будуть здійснюватися виключно за наявності індивідуального особового рахунку.

Сергій Гайдай

"Проте, щоб його відкрити, потрібно мати паспорт РФ. Безпосередньо силою не примушують - просто залишають без грошей. Але не попереджають, що Україна з цього питання посилює кримінальну відповідальність", - заявив Гайдай.


Юлия Руденко, politeka.net





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