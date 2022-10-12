Байден попередив Саудівську Аравію про наслідки після рішення скоротити видобуток нафти

Рішення ОПЕК+ викликало невдоволення у Білому домі.

Байден попередив Саудівську Аравію про наслідки після рішення скоротити видобуток нафти

Президент США Джо Байден попередив Саудівську Аравію про наслідки за рішення скоротити видобуток нафти. Про це він заявив в інтерв'ю CNN.

Байден вважає, що настав час «переосмислити» відносини США з Саудівською Аравією після того, як вона в партнерстві з РФ вирішила скоротити видобуток нафти.

«Будуть певні наслідки за те, що вони з Росією зробили», – сказав Байден.

Рішення очолюваного Саудівською Аравією нафтового картелю ОПЕК+ скоротити видобуток нафти викликало невдоволення у Білому домі. За словами американських чиновників, Байден був особисто розчарований тим, що вони назвали «недалекоглядним» рішенням.

Цей крок, який був зроблений через три місяці після того, як Байден відвідав Саудівську Аравію та зустрівся з її фактичним лідером наслідним принцом Мохаммедом бін Салманом, потенційно може підняти ціни на газ за кілька тижнів до проміжних виборів у США в листопаді.

Для Байдена це рішення стало особливою неприємним через те, що він протягом літа намагався відновити відносини з Саудівською Аравією, попри історію з порушенням прав людини та роль наслідного принца у вбивстві журналіста-дисидента Джамаля Хашоггі.

Раніше прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр вже сказала, що Байден вважає правильним переглянути відносини з Саудівською Аравією після рішення ОПЕК+.

«Президент дуже чітко окреслив, що нам потрібно перейти до іншого формату відносин із Саудівською Аравією. Ми проведемо оцінку наших підходів, визначимося з заходами, які мають бути вжиті. Ми вважаємо, що на тлі рішення, ухваленого ОПЕК+ минулого тижня, вони безперечно зближуються з Росією. Зараз невідповідний час, щоб зближуватися з РФ», - зазначила вона.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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