Підрив Кримського мосту: у РФ знайшли "винного" в Україні та отримали жорстку відповідь

Спочатку пошуком "винних" у підриві Кримського мосту займався російський диктатор Путін особисто, а зараз ця справа перейшла до кремлівської спецслужби ФСБ, яка звинуватила у вибухі начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова і його так званих "спільників", інформує Апостроф .

Про це йдеться в заяві ФСБ країни-терориста РФ .

У заяві путінської спецслужби написано, що ФСБ спільно із Слідчим комітетом встановила особу організатора підриву на Кримському мосту, яким нібито виявився Кирило Буданов, а допомагали в цьому так звані "12 співучасників".

Крім того, російські спецслужби доповіли про затримання восьми так званих "співучасників" підриву Кримського мосту й опублікували "документ" із даними цих людей. Відповідно до російської дезінформації, серед затриманих 5 громадян РФ , 3 громадяни України та Вірменії.

Щодо того, як провезли вибухівку, то ФСБ вигадала наступну версію: вибуховий пристрій у вантажівці закамуфлювали в рулони з плівкою. Однак фотодокази, які наводить спецслужба, суперечать таким твердженням.

На фото видно, що на рентгені не зафіксовано заднього запасного колеса, яке присутнє у вантажівки на кадрах із камери відеоспостереження. Водночас те переднє запасне колесо, що відображається на рентген знімку, дивовижним чином зникло на фото із камери відеоспостереження.

На думку ФСБшників, рулони плівки з вибухівкою відправили з Одеси ще в серпні до Болгарії, а потім вони проїхалися з Грузії до Вірменії, з якої вже й потрапили на Кримський міст.

У зв'язку з цим у Головному управлінні розвідки України спростували інформацію й відмовилися детально коментували чергові провокативні заяви країни-терориста РФ .

"Вся діяльність ФСБ і Слідчого комітету РФ — нісенітниця. Це фейкові структури, які обслуговують режим Путіна, тому коментувати їхні чергові заяви ми не будемо", — сказав Суспільному представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов.