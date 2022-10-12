Представники Конгресу США прибули з візитом на Тайвань
Зокрема, американські законодавці планують зустрітися з президентом острова, інформує
Чотири законодавці США прибули на Тайвань, щоб зустрітися з президентом острова Цай Інвень та іншими високопоставленими посадовими особами. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Тайваню,
Законодавці прибули двома групами і пробудуть на Тайвані три дні.
Одну з груп очолює республіканець Бред Венструп, якого супроводжують троє його помічників. Венструп є членом підкомітету з питань оборонної розвідки та Постійного спецкомітету з розвідки Палати представників Конгресу США.
Іншу групу очолює демократ Сет Моултон. Його супроводжують республіканець Майкл Уолтс і демократ Кай Кахеле, а також троє їхніх помічників.
Генеральний директор Департаменту у справах Північної Америки Дуглас Хсу зустрів делегації в аеропорту після їхнього прибуття.
Конгресмени також зустрінуться з міністром закордонних справ острова Джозефом Ву та генеральним секретарем Ради національної безпеки Тайваню Веллінгтоном Ку, щоб обговорити тайвансько-американські відносини, регіональний мир і безпеку, а також торгівлю.
Зазначається, що усі чотири американські законодавці підтримали Тайвань у Конгресі США, ініціювавши законопроекти та написавши спільні листи на підтримку участі острова у роботі ВООЗ та Індо-тихоокеанській економічній структурі.