Представники Конгресу США прибули з візитом на Тайвань

Чотири законодавці США прибули на Тайвань, щоб зустрітися з президентом острова Цай Інвень та іншими високопоставленими посадовими особами. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Тайваню, повідомляє Taipei Times.

Законодавці прибули двома групами і пробудуть на Тайвані три дні.

Одну з груп очолює республіканець Бред Венструп, якого супроводжують троє його помічників. Венструп є членом підкомітету з питань оборонної розвідки та Постійного спецкомітету з розвідки Палати представників Конгресу США .

Іншу групу очолює демократ Сет Моултон. Його супроводжують республіканець Майкл Уолтс і демократ Кай Кахеле, а також троє їхніх помічників.

Генеральний директор Департаменту у справах Північної Америки Дуглас Хсу зустрів делегації в аеропорту після їхнього прибуття.

Конгресмени також зустрінуться з міністром закордонних справ острова Джозефом Ву та генеральним секретарем Ради національної безпеки Тайваню Веллінгтоном Ку, щоб обговорити тайвансько-американські відносини, регіональний мир і безпеку, а також торгівлю.