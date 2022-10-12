Байден просив Зеленського не звинувачувати США в недостатній допомозі Україні – The Washington Post

Президент США Джо Байден приватно просив голову Української держави Володимира Зеленського не говорити, що Сполучені Штати недостатньо допомагають Україні. Про це пише The Washington Post з посиланням на колишнього чиновника Білого дому.

Так, на початку війни Зеленський неодноразово публічно закликав Сполучені Штати та інші західні країни зробити більше — надіслати додаткову зброю та запровадити суворіші санкції проти Росії. Він це робив навіть тоді, коли Байден і Конгрес вже надсилали Києву безпрецедентні обсяги допомоги та сучасної зброї. У WP вказали, що Байден розумів українського президента, адже той повинен рішуче захищати свій народ. Але президент США приватно пояснив своєму українському колезі, що йому буде важко продовжувати просити у Конгресу гроші, якщо Зеленський виглядатиме невдячним і продовжуватиме казати, що цього недостатньо.

Представники Білого дому повідомили, що з початку повномасштабної війни Байден і Зеленський регулярно спілкувалися кожні два-три тижні.