Байден просив Зеленського не звинувачувати США в недостатній допомозі Україні – The Washington Post
Джо Байден пояснив, що без подібних заяв буде легше переконувати Конгрес у наданні допомоги Києву, інформує
Президент США Джо Байден приватно просив голову Української держави Володимира Зеленського не говорити, що Сполучені Штати недостатньо допомагають Україні. Про це
Так, на початку війни Зеленський неодноразово публічно закликав Сполучені Штати та інші західні країни зробити більше — надіслати додаткову зброю та запровадити суворіші санкції проти Росії. Він це робив навіть тоді, коли Байден і Конгрес вже надсилали Києву безпрецедентні обсяги допомоги та сучасної зброї. У WP вказали, що Байден розумів українського президента, адже той повинен рішуче захищати свій народ. Але президент США приватно пояснив своєму українському колезі, що йому буде важко продовжувати просити у Конгресу гроші, якщо Зеленський виглядатиме невдячним і продовжуватиме казати, що цього недостатньо.
Представники Білого дому повідомили, що з початку повномасштабної війни Байден і Зеленський регулярно спілкувалися кожні два-три тижні.