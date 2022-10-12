У розвідці розслідування ФСБ щодо Кримського мосту назвали "нісенітницею"

А ФСБ та Слідчий комітет РФ - фейковими структурами.

У розвідці розслідування ФСБ щодо Кримського мосту назвали
© Апостроф

Сьогодні ФСБ опублікувала результати "розслідування" вибуху на Кримському мосту, звинувативши очільника ГУР МОУ Кирила Буданова в "організації теракту". У розвідці на це оперативно відреагували, назвавши "нісенітницею" і діяльність ФСБ, і роботу Слідчого комітету РФ. Про це "Суспільному" заявив представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов.

"Це фейкові структури, які обслуговують путінський режим, тому коментувати їхні чергові заяви ми точно не будемо. Дивно що ще ніякої візитки не знайшли в районі Кримського мосту", - сказав Юсов, інформує ZN.ua.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
В Лимані ексгумували перші тіла із масових похованьВ Лимані ексгумували перші тіла із масових поховань
Кулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборониКулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони
Опубліковано супутникові знімки руйнувань на Кримському мостіОпубліковано супутникові знімки руйнувань на Кримському мості
Зеленський хоче знати особи усіх причетних до ракетного терору проти УкраїниЗеленський хоче знати особи усіх причетних до ракетного терору проти України
МАГАТЕ провела першу ротаціє своїх представників на ЗАЕСМАГАТЕ провела першу ротаціє своїх представників на ЗАЕС
Блок рекламы


Похожие новости
Підрив Кримського мосту: у РФ знайшли "винного" в Україні та отримали жорстку відповідьПідрив Кримського мосту: у РФ знайшли "винного" в Україні та отримали жорстку відповідь
Лавров заявив про готовність Росії до перемовин з Заходом. У Держдепі це назвали "позерством"Лавров заявив про готовність Росії до перемовин з Заходом. У Держдепі це назвали "позерством"
Путін сказав голові МАГАТЕ, що він «відкритий до діалогу» щодо Запорізької АЕСПутін сказав голові МАГАТЕ, що він «відкритий до діалогу» щодо Запорізької АЕС
США стежитимуть за результатами голосування в ООН щодо засудження анексіїСША стежитимуть за результатами голосування в ООН щодо засудження анексії
Маск поговорив з Путіним перед публікацією "мирного плану" щодо України: деталі розмовиМаск поговорив з Путіним перед публікацією "мирного плану" щодо України: деталі розмови
Стан Кримського мосту після вибуху оцінили в Криму та в УкраїніСтан Кримського мосту після вибуху оцінили в Криму та в Україні
Західні ЗМІ про вибух на Кримському мосту: Це удар по самолюбству Путіна, чи застосує він ядерну зброю?Західні ЗМІ про вибух на Кримському мосту: Це удар по самолюбству Путіна, чи застосує він ядерну зброю?
Удар по Кримському мосту зачапає особисто Путіна — британська розвідкаУдар по Кримському мосту зачапає особисто Путіна — британська розвідка
У путіна звинуватили своїх же в підриві Кримського мосту: "Кремль наказав Міноборони рф..."У путіна звинуватили своїх же в підриві Кримського мосту: "Кремль наказав Міноборони рф..."
У Криму було хмарно: Зеленський прокоментував вибухи на мостуУ Криму було хмарно: Зеленський прокоментував вибухи на мосту
Последние новости
Подгружаем последние новости