У розвідці розслідування ФСБ щодо Кримського мосту назвали "нісенітницею"

Сьогодні ФСБ опублікувала результати "розслідування" вибуху на Кримському мосту, звинувативши очільника ГУР МОУ Кирила Буданова в "організації теракту". У розвідці на це оперативно відреагували, назвавши "нісенітницею" і діяльність ФСБ, і роботу Слідчого комітету РФ . Про це "Суспільному" заявив представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов.

"Це фейкові структури, які обслуговують путінський режим, тому коментувати їхні чергові заяви ми точно не будемо. Дивно що ще ніякої візитки не знайшли в районі Кримського мосту", - сказав Юсов, інформує ZN.ua .