Новостей.COM ⇒
2022-10-12
У розвідці розслідування ФСБ щодо Кримського мосту назвали "нісенітницею"
А ФСБ та Слідчий комітет РФ - фейковими структурами.
© Апостроф
Сьогодні ФСБ опублікувала результати "розслідування" вибуху на Кримському мосту, звинувативши очільника ГУР МОУ Кирила Буданова в "організації теракту". У розвідці на це оперативно відреагували, назвавши "нісенітницею" і діяльність ФСБ, і роботу Слідчого комітету РФ. Про це
"Це фейкові структури, які обслуговують путінський режим, тому коментувати їхні чергові заяви ми точно не будемо. Дивно що ще ніякої візитки не знайшли в районі Кримського мосту", - сказав Юсов, інформує
Вікторія Хмілевська, ZN.ua