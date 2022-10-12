Загарбники змушують жителів Луганської області отримати паспорти РФ до 1 січня — голова ОВА

Російські загарбники змушують жителів Луганської області отримати паспорт РФ до 1 січня. Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай, інформує ZN.ua .

«Окупанти дали населенню трохи більше двох місяців, аби отримати паспорт РФ . Раніше, у переважній більшості, то були популізм та бажання самих жителів регіону. Тепер вже не запитують – хочеш або ні?», - зазначає Гайдай.

За його словами, із 1 січня будь-які виплати – зарплата, соціальні, грошові перекази, здійснюватимуться виключно за наявності особового рахунку.

Однак щоб відкрити такий рахунок, потрібно мати російський паспорт.

«Безпосередньо силою не примушують – просто залишають без грошей. Та не попереджають, що в України за цим питанням посилено кримінальну відповідальність», - наголосив Гайдай.

Також голова ОВА розповів, що на тимчасово окупованих територіях області із надходженням великої кількості поранених загарбників останнім часом не вистачає лікарів. Не допомогла навіть примусова мобілізація медичних працівників.

Щоб поповнити штати лікарень, окупанти направили клопотання з проханням про відрядження медперсоналу з центральних та східних областей Росії.

«Однак і там є свої труднощі. Для прикладу, продовжуються бунти серед мобілізованих. Так, на одному з навчальних полігонів східного військового округу, через низький рівень забезпечення, недотримання санітарних норм, неналежне харчування та відсутність нормальних умов для проживання, понад сто мобілізованих відмовляються виконувати будь-які накази командування та залишати казарму», - розповів Гайдай.

Також, за словами голови ОВА, окупанти задля власної безпеки вимкнули в Кремінній електроенергію та зв'язок, повністю ізолювавши місцеве населення від зовнішнього світу.

«Місто майже пусте – всі в підвалах та погребах. Навіть без світла розуміють наближення ЗСУ», - заявив Гайдай.

Він також розповів, що за минулу добу, 11 жовтня, українська авіація завдала п’ятнадцять ударів по ворожих позиціях. Підтверджено ураження тринадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки РФ , а також двох систем протиповітряної оборони противника.

Крім того, українські ракетні війська і артилерія уразили дванадцять пунктів управління, сімнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, чотири склади боєприпасів, а також понад двадцять інших важливих об’єктів окупантів.

Сили оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Первомайське та Красногорівка.