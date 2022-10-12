В окремих регіонах РФ оголошують нові етапи мобілізації – ISW

З чим пов'язані ці заходи, наразі достеменно невідомо. Експерти Інституту вивчення війни зробили припущення, інформує ZN.ua.

В окремих регіонах РФ оголошують нові етапи мобілізації – ISW
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В Ростовській та Воронезькій областях Росії губернатори оголосили про нові завдання та продовження мобілізаційних заходів. Цілком імовірно, що це свідчить про те, що в даних регіонах дільничні призовні комісії не виконали встановлені норми, вважають фахівці Інституту вивчення війни (ISW).

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що перед регіоном поставили «нові мобілізаційні завдання», а дільничні призовні комісії розпочали виконання відповідного наказу, проте ніяких подробиць не повідомив. Тоді як губернатор Воронезької області Олександр Гусєв зазначив, що військовий призов буде продовжений після 10 жовтня.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





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