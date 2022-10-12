В окремих регіонах РФ оголошують нові етапи мобілізації – ISW

В Ростовській та Воронезькій областях Росії губернатори оголосили про нові завдання та продовження мобілізаційних заходів. Цілком імовірно, що це свідчить про те, що в даних регіонах дільничні призовні комісії не виконали встановлені норми, вважають фахівці Інституту вивчення війни ( ISW ).

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що перед регіоном поставили «нові мобілізаційні завдання», а дільничні призовні комісії розпочали виконання відповідного наказу, проте ніяких подробиць не повідомив. Тоді як губернатор Воронезької області Олександр Гусєв зазначив, що військовий призов буде продовжений після 10 жовтня.