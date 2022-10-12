Байден сумнівається, що Путін наважиться застосувати ядерну зброю

Президент США Джо Байден вважає, що глава Кремля Владімір Путін не наважиться застосувати ядерну зброю у війні проти України. Про це Байден заявив в інтерв’ю CNN .

«Я не думаю, що він це зробить», — відповів Байден на запитання про те, чи використовуватиме російський лідер тактичну ядерну зброю — перспектива, яку із занепокоєнням оцінювали офіційні особи США на тлі того, як російські війська зазнають втрат на полі бою.

«Я думаю, що це безвідповідально з його боку говорити про це, ідея того, що лідер однієї з найбільших ядерних держав світу каже, що він може використати тактичну ядерну зброю в Україні», – додав Байден.

За словами президента США , навіть погрози Путіна мають дестабілізуючий ефект. Байден попередив про потенційні помилки в судженнях, які можуть виникнути.

«Я мав на увазі, що це може призвести до просто жахливих наслідків. І не тому, що хтось має намір перетворити це на світову війну чи щось інше, але як тільки ви використовуєте ядерну зброю, помилки, які можуть бути зроблені, прорахунки, невідомо, що може статися», — заявив президент США .

«Насправді він не може продовжувати безкарно говорити про використання тактичної ядерної зброї, наче це є раціональним вчинком. Помилки трапляються. І може статися прорахунок, ніхто не може бути впевнений, що станеться і чи не закінчиться це Армагеддоном», — додав Байден.

Американський президент відмовився повідомити, як виглядатиме відповідь США , якщо Путін реалізує свої ядерні погрози. Але він сказав, що Міністерство оборони США заздалегідь розробило план дій на випадок, якщо такий сценарій стане реальністю.

Президента США запитали, якою є червона лінія для Сполучених Штатів і НАТО, і чи доручив він Пентагону та іншим відомствам прорахувати, якою буде відповідь, якщо Путін застосує тактичну ядерну зброю, або якщо він розбомбить Запорізьку атомну електростанцію в Україні.

«Це обговорювалося, але я не збираюся в це заглиблюватися. З мого боку було б безвідповідально говорити про те, що ми робили б чи не робили б», – заявив Байден.

«Чи просили ви Пентагон розіграти цю ситуацію?», - запитав Байдена журналіст.