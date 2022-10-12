Байден сумнівається, що Путін наважиться застосувати ядерну зброю

Однак, за словами президента США, погрози глави Кремля мають дестабілізуючий ефект, інформує ZN.ua.

Байден сумнівається, що Путін наважиться застосувати ядерну зброю
© Flickr/White House

Президент США Джо Байден вважає, що глава Кремля Владімір Путін не наважиться застосувати ядерну зброю у війні проти України. Про це Байден заявив в інтерв’ю CNN.

«Я не думаю, що він це зробить», — відповів Байден на запитання про те, чи використовуватиме російський лідер тактичну ядерну зброю — перспектива, яку із занепокоєнням оцінювали офіційні особи США на тлі того, як російські війська зазнають втрат на полі бою.

«Я думаю, що це безвідповідально з його боку говорити про це, ідея того, що лідер однієї з найбільших ядерних держав світу каже, що він може використати тактичну ядерну зброю в Україні», – додав Байден.

За словами президента США, навіть погрози Путіна мають дестабілізуючий ефект. Байден попередив про потенційні помилки в судженнях, які можуть виникнути.

«Я мав на увазі, що це може призвести до просто жахливих наслідків. І не тому, що хтось має намір перетворити це на світову війну чи щось інше, але як тільки ви використовуєте ядерну зброю, помилки, які можуть бути зроблені, прорахунки, невідомо, що може статися», — заявив президент США.

«Насправді він не може продовжувати безкарно говорити про використання тактичної ядерної зброї, наче це є раціональним вчинком. Помилки трапляються. І може статися прорахунок, ніхто не може бути впевнений, що станеться і чи не закінчиться це Армагеддоном», — додав Байден.

Американський президент відмовився повідомити, як виглядатиме відповідь США, якщо Путін реалізує свої ядерні погрози. Але він сказав, що Міністерство оборони США заздалегідь розробило план дій на випадок, якщо такий сценарій стане реальністю.

Президента США запитали, якою є червона лінія для Сполучених Штатів і НАТО, і чи доручив він Пентагону та іншим відомствам прорахувати, якою буде відповідь, якщо Путін застосує тактичну ядерну зброю, або якщо він розбомбить Запорізьку атомну електростанцію в Україні.

«Це обговорювалося, але я не збираюся в це заглиблюватися. З мого боку було б безвідповідально говорити про те, що ми робили б чи не робили б», – заявив Байден.

«Чи просили ви Пентагон розіграти цю ситуацію?», - запитав Байдена журналіст.

«Пентагон не треба було просити», - відповів президент США.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
В Лимані ексгумували перші тіла із масових похованьВ Лимані ексгумували перші тіла із масових поховань
Кулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборониКулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони
Опубліковано супутникові знімки руйнувань на Кримському мостіОпубліковано супутникові знімки руйнувань на Кримському мості
Зеленський хоче знати особи усіх причетних до ракетного терору проти УкраїниЗеленський хоче знати особи усіх причетних до ракетного терору проти України
МАГАТЕ провела першу ротаціє своїх представників на ЗАЕСМАГАТЕ провела першу ротаціє своїх представників на ЗАЕС
Блок рекламы


Похожие новости
Путін назвав Україну та Польщу «бенефіціарами диверсій» на «Північному потоці»Путін назвав Україну та Польщу «бенефіціарами диверсій» на «Північному потоці»
"Потім захоче країни Балтії та Польщу": Путін із відчаєм шукає переговори, вимоги відомі"Потім захоче країни Балтії та Польщу": Путін із відчаєм шукає переговори, вимоги відомі
Ендшпіль Путіна? Перегони за роль нового лідера Кремля стартували — POLITICOЕндшпіль Путіна? Перегони за роль нового лідера Кремля стартували — POLITICO
Байден попередив Саудівську Аравію про наслідки після рішення скоротити видобуток нафтиБайден попередив Саудівську Аравію про наслідки після рішення скоротити видобуток нафти
Байден просив Зеленського не звинувачувати США в недостатній допомозі Україні – The Washington PostБайден просив Зеленського не звинувачувати США в недостатній допомозі Україні – The Washington Post
Байден заявив, що не бачить сенсу зустрічатися з Путіним на саміті G20Байден заявив, що не бачить сенсу зустрічатися з Путіним на саміті G20
"Не дамо зброю, якщо не погоджуєтесь на переговори": чи може Захід зважиться на такий шантаж"Не дамо зброю, якщо не погоджуєтесь на переговори": чи може Захід зважиться на такий шантаж
Байден: Путін прорахувався, намагаючись захопити УкраїнуБайден: Путін прорахувався, намагаючись захопити Україну
Путін сказав голові МАГАТЕ, що він «відкритий до діалогу» щодо Запорізької АЕСПутін сказав голові МАГАТЕ, що він «відкритий до діалогу» щодо Запорізької АЕС
Ілон Маск заперечив, що спілкувався з Путіним перед публікацією "мирного плану" для УкраїниІлон Маск заперечив, що спілкувався з Путіним перед публікацією "мирного плану" для України
Последние новости
Подгружаем последние новости