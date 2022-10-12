Байден сумнівається, що Путін наважиться застосувати ядерну зброю
Однак, за словами президента США, погрози глави Кремля мають дестабілізуючий ефект, інформує
Президент США Джо Байден вважає, що глава Кремля Владімір Путін не наважиться застосувати ядерну зброю у війні проти України. Про це Байден заявив в інтерв’ю
«Я не думаю, що він це зробить», — відповів Байден на запитання про те, чи використовуватиме російський лідер тактичну ядерну зброю — перспектива, яку із занепокоєнням оцінювали офіційні особи США на тлі того, як російські війська зазнають втрат на полі бою.
«Я думаю, що це безвідповідально з його боку говорити про це, ідея того, що лідер однієї з найбільших ядерних держав світу каже, що він може використати тактичну ядерну зброю в Україні», – додав Байден.
За словами президента США, навіть погрози Путіна мають дестабілізуючий ефект. Байден попередив про потенційні помилки в судженнях, які можуть виникнути.
«Я мав на увазі, що це може призвести до просто жахливих наслідків. І не тому, що хтось має намір перетворити це на світову війну чи щось інше, але як тільки ви використовуєте ядерну зброю, помилки, які можуть бути зроблені, прорахунки, невідомо, що може статися», — заявив президент США.
«Насправді він не може продовжувати безкарно говорити про використання тактичної ядерної зброї, наче це є раціональним вчинком. Помилки трапляються. І може статися прорахунок, ніхто не може бути впевнений, що станеться і чи не закінчиться це Армагеддоном», — додав Байден.
Американський президент відмовився повідомити, як виглядатиме відповідь США, якщо Путін реалізує свої ядерні погрози. Але він сказав, що Міністерство оборони США заздалегідь розробило план дій на випадок, якщо такий сценарій стане реальністю.
Президента США запитали, якою є червона лінія для Сполучених Штатів і НАТО, і чи доручив він Пентагону та іншим відомствам прорахувати, якою буде відповідь, якщо Путін застосує тактичну ядерну зброю, або якщо він розбомбить Запорізьку атомну електростанцію в Україні.
«Це обговорювалося, але я не збираюся в це заглиблюватися. З мого боку було б безвідповідально говорити про те, що ми робили б чи не робили б», – заявив Байден.
«Чи просили ви Пентагон розіграти цю ситуацію?», - запитав Байдена журналіст.
«Пентагон не треба було просити», - відповів президент США.