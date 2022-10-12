По місту випустили 7 ракет: ворог знову обстріляв Запоріжжя, фото та відео

Російська армія не перестає обстрілювати Запоріжжя - у ніч на 12 жовтня по Запоріжжю та передмістях було випущено близько семи ракет С-300. Дві ракети потрапили в один із районів обласного центру і, на щастя, серйозних руйнувань не завдали, інформує Апостроф.

Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух у своєму Telegram-каналі.

Інші п'ять ракет прилетіли до передмістя, три з них завдали руйнування в одному з сіл під Запоріжжям. Частково зруйновано житловий будинок, з-під завалів наші рятувальники витягли трьох людей. На щастя, усі живі. Ще дві ракети впали у поле біля іншого села.

У Telegram-каналі ДСНС рятувальники опублікували відео порятунку сім'ї, яка під час ракетного удару по одному із сіл ховалась у підвалі свого будинку. Будинок частково обвалився, заблокувавши людей у підвалі. Рятувальники, які прибули на місце події, використовуючи спецобладнання, деблокували жінку, чоловіка і дитину. Медична допомога врятованим, на щастя, не знадобилася.


Як уточнив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram-каналі, внаслідок російських ракетних ударів у житлових будинках вилетіли вікна та двері.

Telegram-канал "Це Запоріжжя" публікує фото та відео з місця "прильотів".



Олена Руденко, Апостроф





Интересные новости
В Лимані ексгумували перші тіла із масових похованьВ Лимані ексгумували перші тіла із масових поховань
Кулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборониКулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони
Опубліковано супутникові знімки руйнувань на Кримському мостіОпубліковано супутникові знімки руйнувань на Кримському мості
Зеленський хоче знати особи усіх причетних до ракетного терору проти УкраїниЗеленський хоче знати особи усіх причетних до ракетного терору проти України
МАГАТЕ провела першу ротаціє своїх представників на ЗАЕСМАГАТЕ провела першу ротаціє своїх представників на ЗАЕС
Блок рекламы


Похожие новости
Нідерланди відправлять Україні додаткові зенітні ракети на 15 млн євроНідерланди відправлять Україні додаткові зенітні ракети на 15 млн євро
До Криму стало трохи ближче: Олег Сенцов показав надихаюче фото з передовоїДо Криму стало трохи ближче: Олег Сенцов показав надихаюче фото з передової
Росіяни вдарили по ринку в Авдіївці: фото та останні подробиціРосіяни вдарили по ринку в Авдіївці: фото та останні подробиці
Українські бджоли знешкодили пастку окупантів і врятували саперів: фотоУкраїнські бджоли знешкодили пастку окупантів і врятували саперів: фото
СБУ розкрила зрадника, який коригував удари по Києву, фото: отримував завдання від працівника ФСБСБУ розкрила зрадника, який коригував удари по Києву, фото: отримував завдання від працівника ФСБ
ЗСУ знищили 35 повітряних цілей та майже 300 окупантів за добу: зведення за втратами ворогаЗСУ знищили 35 повітряних цілей та майже 300 окупантів за добу: зведення за втратами ворога
Російські ракети уразили третину енергетичної інфраструктури УкраїниРосійські ракети уразили третину енергетичної інфраструктури України
Особовий склад окупантів поменшав на 270 одиниць: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворогаОсобовий склад окупантів поменшав на 270 одиниць: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Зеленський хоче знати особи усіх причетних до ракетного терору проти УкраїниЗеленський хоче знати особи усіх причетних до ракетного терору проти України
Росіяни знову обстріляли Запорізьку область: загинули семеро людейРосіяни знову обстріляли Запорізьку область: загинули семеро людей
Последние новости
Подгружаем последние новости