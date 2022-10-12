По місту випустили 7 ракет: ворог знову обстріляв Запоріжжя, фото та відео

Російська армія не перестає обстрілювати Запоріжжя - у ніч на 12 жовтня по Запоріжжю та передмістях було випущено близько семи ракет С-300. Дві ракети потрапили в один із районів обласного центру і, на щастя, серйозних руйнувань не завдали, інформує Апостроф .

Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух у своєму Telegram-каналі.

Інші п'ять ракет прилетіли до передмістя, три з них завдали руйнування в одному з сіл під Запоріжжям. Частково зруйновано житловий будинок, з-під завалів наші рятувальники витягли трьох людей. На щастя, усі живі. Ще дві ракети впали у поле біля іншого села.

У Telegram-каналі ДСНС рятувальники опублікували відео порятунку сім'ї, яка під час ракетного удару по одному із сіл ховалась у підвалі свого будинку. Будинок частково обвалився, заблокувавши людей у підвалі. Рятувальники, які прибули на місце події, використовуючи спецобладнання, деблокували жінку, чоловіка і дитину. Медична допомога врятованим, на щастя, не знадобилася.

Як уточнив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram-каналі, внаслідок російських ракетних ударів у житлових будинках вилетіли вікна та двері.

Telegram-канал "Це Запоріжжя" публікує фото та відео з місця "прильотів".