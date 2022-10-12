Байден заявив, що не бачить сенсу зустрічатися з Путіним на саміті G20

Президент США Джо Байден заявив, що не бачить вагомих причин для зустрічі з президентом Росії Владіміром Путіним на саміті G20 наступного місяця в Індонезії, повідомляє CNN .

«Це буде залежати від того, про що саме він хоче поговорити», — сказав Байден, додавши, що якщо Путін захоче обговорити ув’язнену американську баскетбольну зірку Брітні Ґрінер, то він буде готовий до розмови.

«Але подивіться, він діяв жорстоко, він діяв жорстоко. Я вважаю, що він скоїв воєнні злочини. І тому я не бачу, я не бачу жодної причини зустрічатися з ним зараз», – сказав Байден.