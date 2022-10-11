Україна повернула з полону 32 захисники і тіло загиблого воїна

Україна повернула з полону 32 захисники і тіло загиблого воїна
© Андрій Єрмак / Facebook

Україна та Росія провели новий обмін полоненими, за результатами якого додому повертаються 32 наших воїна. Крім того, до України повернеться тіло ізраїльського добровольця Дмитра Фіалки.

«Серед звільнених - офіцери, сержанти та солдати ЗСУ. Всі вони були у місцях, де тривали жорсткі бойові дії. Багато з цих людей вважалися зниклими безвісти», - повідомив керівник офісу президента України Андрій Єрмак.

Він також розповів декілька історій звільнених і полеглих захисників України.

Загиблий ізраїльтянин Дмитро Фіалка останні два роки живав в Україні, навчав дітей футболу, був тренером клубу «Динамо» (Львів). В Україні він зустрів кохану дівчину, створив сім’ю та став батьком. Захищати Україну пішов добровільно.

Звільнений з полону рядовий ЗСУ служив разом із старшим братом, який загинув на його очах. У той самий день солдат потрапив у полон сам. У старшого брата залишилась дружина та дві доньки.

Зараз звільнені захисники проходять медичний огляд, будуть відновлюватися, побачать своїх рідних. Україна боротиметься за кожного українця та повертатиме усіх, адже наші люди – наш найцінніший скарб.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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