За добу російська армія випустила по Україні майже тридцять ракет – Генштаб

Ворог також завдав авіаційних ударів по нашій території та провів більше 20 обстрілів з реактивної артилерії, інформує ZN.ua.

За добу російська армія випустила по Україні майже тридцять ракет – Генштаб
Фото ілюстративне
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Протягом вівторка, 11 жовтня, російські військові завдали другого масованого удару по території України, випустивши майже тридцять крилатих ракет. Окупанти також сім разів ударили по нашій державі з авіації та здійснили близько 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Нашим силам протиповітряної оборони вдалося знищити 32 ворожі повітряні цілі у різних регіонах – 21 крилату ракету й 11 безпілотників.

Через влучення ракет РФ пошкоджень зазнала інфраструктура більше десяти населених пунктів у п'яти областях – Львівській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій і Донецькій.

Крім цього, вночі загарбники намагалися атакувати об'єкти критичної інфраструктури Миколаївщини за допомогою восьми ударних дронів іранського виробництва. Але українським бійцям вдалося знищити всі ці безпілотники.


Максим Царук, ZN.ua





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