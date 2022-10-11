NYT: Путін задовольняє найбільш кровожерливих людей в Росії, хоча так він сам ризикує
Ракетні обстріли мирних українських міст суперечать політичній інтуїції самого Путіна, інформує
Місяцями державні ЗМІ Росії наполягали, що армія їхньої країни завдає удари виключно по військових цілях в Україні, ні словом не згадуючи про страждання мільйонів мирних українців з початку вторгнення. Але в понеділок телеканали не просто повідомили про ці страждання, а й хизувалися цим.
Росіянам показали дим і бійню в центрі Києва, порожні полиці і довгострокові прогнози погоди, які обіцяли, що скоро в Україні буде дуже холодно, - пише
«Немає гарячої води, частина міста без електроенергії», - говорив один з російських телеведучих, описуючи ситуацію в Львові.
Різка зміна в риториці говорить про те, що внутрішній тиск через російську нищівну війну посилився до такого рівня, що президент Владімір Путін відчув необхідність влаштувати жорстоку демонстрацію сили як аудиторії в самій Росії, так і Україні з Заходом. Його військові зіштовхнулися з гострою критикою з боку прихильників війни за те, що вони не достатньо агресивні у своєму наступі проти України. Цей невдоволений хор досяг апогею після вибуху на Кримському мосту в неділю, який став символом правління Путіна.
Влаштувавши ракетні обстріли в понеділок, Путін, схоже, відповів на цю критику, на мить заспокоївши крики «яструбів», розлючених принизливими невдачами російської армії на полі битви.
«Це важливо з точки зору внутрішньої політики, перш за все. Було важливо продемонструвати правлячому класу, що Путін все ще здатний на щось, так само як і його армія», - пояснив російський політичний аналітик і колишній автор промов Путіна Аббас Галлямов.
Але влаштувавши ескалацію, Путін зробив ставку на те, що російські еліти і суспільство загалом справді побачить в цьому ознаку сили, а не відчайдушне зусилля завдати більше болю мирним українцям у війні, в якій Росія зазнає поразки.
«Реакція повинна була стати демонстрацією сили, але насправді вона показала безсилля. Армія більше нічого не може», - додав Галлямов.