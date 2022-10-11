NYT: Путін задовольняє найбільш кровожерливих людей в Росії, хоча так він сам ризикує

Ракетні обстріли мирних українських міст суперечать політичній інтуїції самого Путіна, інформує ZN.ua.

NYT: Путін задовольняє найбільш кровожерливих людей в Росії, хоча так він сам ризикує
© Офіційний сайт Кремля

Місяцями державні ЗМІ Росії наполягали, що армія їхньої країни завдає удари виключно по військових цілях в Україні, ні словом не згадуючи про страждання мільйонів мирних українців з початку вторгнення. Але в понеділок телеканали не просто повідомили про ці страждання, а й хизувалися цим.

Росіянам показали дим і бійню в центрі Києва, порожні полиці і довгострокові прогнози погоди, які обіцяли, що скоро в Україні буде дуже холодно, - пише New York Times.

«Немає гарячої води, частина міста без електроенергії», - говорив один з російських телеведучих, описуючи ситуацію в Львові.

Різка зміна в риториці говорить про те, що внутрішній тиск через російську нищівну війну посилився до такого рівня, що президент Владімір Путін відчув необхідність влаштувати жорстоку демонстрацію сили як аудиторії в самій Росії, так і Україні з Заходом. Його військові зіштовхнулися з гострою критикою з боку прихильників війни за те, що вони не достатньо агресивні у своєму наступі проти України. Цей невдоволений хор досяг апогею після вибуху на Кримському мосту в неділю, який став символом правління Путіна.

Влаштувавши ракетні обстріли в понеділок, Путін, схоже, відповів на цю критику, на мить заспокоївши крики «яструбів», розлючених принизливими невдачами російської армії на полі битви.

«Це важливо з точки зору внутрішньої політики, перш за все. Було важливо продемонструвати правлячому класу, що Путін все ще здатний на щось, так само як і його армія», - пояснив російський політичний аналітик і колишній автор промов Путіна Аббас Галлямов.

Але влаштувавши ескалацію, Путін зробив ставку на те, що російські еліти і суспільство загалом справді побачить в цьому ознаку сили, а не відчайдушне зусилля завдати більше болю мирним українцям у війні, в якій Росія зазнає поразки.

«Реакція повинна була стати демонстрацією сили, але насправді вона показала безсилля. Армія більше нічого не може», - додав Галлямов.


Лесь Димань, ZN.ua





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