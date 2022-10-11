З 28 долетіло лише 8: карта ракетних ударів по Україні 11 жовтня

У понеділок, 10 жовтня, сталася одна з наймасштабніших ракетних атак з боку Росії по Україні, під час якої країна-агресор використовувала 84 крилаті ракети та 24 безпілотні літальні апарати.

Сьогодні, як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, російські окупанти завдали два масованих ракетних удари по містах та об'єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, інформує Апостроф.

Противник застосував високоточну зброю – крилаті ракети повітряного базування типу Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс, крилаті ракети морського базування типу "Калібр", іранські БПЛА-камікадзе "Shahed-136".

Загалом противник здійснив 28 пусків КР:

- 16 крилатих ракет Х-101/Х-555;

- 12 крилатих ракет "Калібр".

Загалом силами та засобами Повітряних Сил ЗС України знищено 33 повітряні цілі.

Підрозділами зенітних ракетних військ, авіацією та мобільними вогневими групами було знищено 20 крилатих ракет та 13 БпЛА "Shahed-136".

Фото: Суспільне


Олексій Руденко, Апостроф





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