Столтенберг оцінив ймовірність використання Росією ядерної зброї

У НАТО наразі займаються посиленням захисту своєї критичної інфраструктури, розвідуваної діяльності та обміну розвідданими, інформує ZN.ua.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не спостерігає підготовки Росії до використання ядерної зброї. Про це він заявив перед сьогоднішньою зустріччю з міністрами оборони країн-членів блоку.

"Росія знає, що ядерну війну не можна вести й неможливо виграти. Ми пильно стежимо за російськими ядерними силами. Ми не помітили змін у розгортанні ядерних сил Росії, але залишаємось насторожі", – сказав Столтенберг.

Він зауважив, що наразі Альянс займається посиленням захисту своєї критичної інфраструктури, розвідуваної діяльності та обміну розвідданими.

"Ми вживемо подальших заходів для посилення нашої стійкості та захисту нашої критичної інфраструктури, і навмисна атака на критичну інфраструктуру союзників отримає спільну та рішучу відповідь", – зазначив генсек Альянсу.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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