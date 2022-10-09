Білорусь готується відправити Росії 13 ешелонів з боєприпасами – Генштаб

Агресор шукає шляхи поповнення засобів ведення війни проти України у третіх країнах, інформує ZN.ua.

Білорусь готується відправити Росії 13 ешелонів з боєприпасами – Генштаб
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Росія шукає шляхи поповнення боєприпасів для ведення війни проти України у третіх країнах, зокрема у Білорусі, розповідають у Генштабі ЗСУ.

«На цей час ведуться переговори з третіми країнами щодо закупівель артилерійських снарядів, мінометних мін та комплектуючих до реактивних систем залпового вогню», - йдеться у повідомленні.

Як джерело поставок РФ також використовує Білорусь. За даними українських військових, найближчим часом агресор має отримати від союзника 13 ешелонів з боєприпасами та матеріально-технічними засобами.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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