Президент Естонії: «Черговий обстріл Запоріжжя – це не просто війна, а злочин проти людяності»

Президент Естонії Алар Каріс назвав ракетний удар військ РФ у неділю, 9 жовтня, по житлових кварталалах Запоріжжя злочином проти людяності.

"Чергова атака на житловий квартал у Запоріжжі. Це не просто війна, а злочин проти людяності, організатор якого буде покараний", - наголосив Каріс у Twitter.

Глава держави також висловив співчуття рідним загиблих та українському народу.