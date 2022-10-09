Президент Естонії: «Черговий обстріл Запоріжжя – це не просто війна, а злочин проти людяності»

Внаслідок обстрілу 13 людей загинули.

Президент Естонії: «Черговий обстріл Запоріжжя – це не просто війна, а злочин проти людяності»
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Президент Естонії Алар Каріс назвав ракетний удар військ РФ у неділю, 9 жовтня, по житлових кварталалах Запоріжжя злочином проти людяності.

"Чергова атака на житловий квартал у Запоріжжі. Це не просто війна, а злочин проти людяності, організатор якого буде покараний", - наголосив Каріс у Twitter.

Глава держави також висловив співчуття рідним загиблих та українському народу.


Анна Конюченко, ZN.ua





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