Новостей.COM ⇒
2022-10-09
Президент Естонії: «Черговий обстріл Запоріжжя – це не просто війна, а злочин проти людяності»
Внаслідок обстрілу 13 людей загинули.
© 061.ua
Президент Естонії Алар Каріс назвав ракетний удар військ РФ у неділю, 9 жовтня, по житлових кварталалах Запоріжжя злочином проти людяності.
"Чергова атака на житловий квартал у Запоріжжі. Це не просто війна, а злочин проти людяності, організатор якого буде покараний", - наголосив Каріс у
Глава держави також висловив співчуття рідним загиблих та українському народу.
Анна Конюченко, ZN.ua