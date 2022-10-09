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2022-10-09
Ракетний удар по Запоріжжю: збільшилась кількість загиблих та поранених
Серед загиблих одна дитина, 11 дітей отримали поранення, інформує
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Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю, у неділю, 9 жовтня, загинуло 13 людей, серед них одна дитина, заявив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.
"Поранено – 89 мирних мешканців, серед них 11 дітей! На цей час тривають рятувально-пошукові роботи. Продовжують людей діставати з-під завалів. Існує загроза повного руйнування будинку", - зазначив Тимошенко в
Анна Конюченко, ZN.ua