Ракетний удар по Запоріжжю: збільшилась кількість загиблих та поранених

Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю, у неділю, 9 жовтня, загинуло 13 людей, серед них одна дитина, заявив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

"Поранено – 89 мирних мешканців, серед них 11 дітей! На цей час тривають рятувально-пошукові роботи. Продовжують людей діставати з-під завалів. Існує загроза повного руйнування будинку", - зазначив Тимошенко в Telegram.