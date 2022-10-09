Новостей.COM ⇒
2022-10-09
Українські військові знищили понад 60 іранських дронів-камікадзе
РФ атакує іранськими дронами південь України.
© Суспільне мовлення
Українські сили протиповітярної оборони знищили вже 64 іранських дрони-камікадзе, заявила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в
"У нас майже 64 збитих дрони, проти 24 влучань було. Ми знаємо, що і як вони можуть пошкодити, як застосовуються і як їм протидіяти", - наголосила Гуменюк.
РФ атакує дронами-камікадзе найчастіше Одесу та Миколаївську область.
Анна Конюченко, ZN.ua