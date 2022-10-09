Сили ППО збили кілька повітряних цілей у Кременчуцькому районі

У Кременчуцькому районі Полтавської області в неділю, 9 жовтня, військові знищили кілька повітряних цілей, заявив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

"Сьогодні силами ППО було збито кілька повітряних цілей у нашому регіоні! Дякую силам ППО! Якщо бачите безпілотник, одразу прямуйте в укриття і повідомляйте на лінію 102!", - зазначив Малецький у Telegram.