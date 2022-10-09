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2022-10-09
Сили ППО збили кілька повітряних цілей у Кременчуцькому районі
ЗСУ продовжують знищувати іранські безпілотники.
© Facebook/Генштаб ЗСУ
У Кременчуцькому районі Полтавської області в неділю, 9 жовтня, військові знищили кілька повітряних цілей, заявив міський голова Кременчука Віталій Малецький.
"Сьогодні силами ППО було збито кілька повітряних цілей у нашому регіоні! Дякую силам ППО! Якщо бачите безпілотник, одразу прямуйте в укриття і повідомляйте на лінію 102!", - зазначив Малецький у
Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін також
Анна Конюченко, ZN.ua