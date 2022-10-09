Окупанти з літака обстріляли колону цивільних авто на Херсонщині, загинули п’ятеро людей

Ще п’ятеро мирних жителів отримали поранення.

Окупанти з літака обстріляли колону цивільних авто на Херсонщині, загинули п’ятеро людей
Фото: пропагандистські канали

7 жовтня близько 8 ранку російські загарбники із невстановленого літака обстріляли колону цивільних авто на Херсонщині. Про це повідомляє «Суспільне», посилаючись на коментар пресофіцера поліції Херсонської області Андрія Кованого.

Колона цивільних авто стояла в черзі на понтонну переправу на лівий берег річки Дніпро біля Дар’ївського мосту.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження про порушення загарбниками законів та звичаїв війни. Триває досудове розслідування.

«Зі слів очевидців, люди почули звук літака в повітрі та побачили, як він при розвороті, зробив випуск снарядів», - заявив Кований.

За його словами, внаслідок обстрілу відбулося пряме влучання невстановленого снаряда, ймовірно ракети, в мікроавтобус, де загинуло щонайменше п’ятеро людей та п’ятеро зазнали поранень.

Встановлюється інформація про остаточну кількість загиблих та постраждалих мирних жителів, а також щодо пошкоджень цивільної інфраструктури та транспортних засобів.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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