Стан Кримського мосту після вибуху оцінили в Криму та в Україні

Тим часом, у черзі на пором через Керченську протоку в Криму уже зібралося близько 250 фур, інформує ZN.ua.

Стан Кримського мосту після вибуху оцінили в Криму та в Україні
© Getty Images

Оцінки пошкоджень Кримського мосту після вибуху 8 жовтня очікувано різняться у представників країни-окупантки Росії та українських експертів. Проте сторони єдині в тому, що повноцінне функціонування цього стратегічного для РФ об'єкта наразі не є можливим.

Так, глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов визнав, що Кримський міст після вибуху непридатний для проїзду вантажівок та автобусів. Про це йдеться у його дописі в Telegram.

За словами окупанта, рух автомобільною частиною Кримського мосту з 9 жовтня здійснюється лише легковими авто.

"До особливого розпорядження рух автомобільною частиною Кримського мосту здійснюватимуть лише легкові автомобілі. Залізнична гілка працюватиме у штатному режимі", - написав Аксьонов.

Голова окупаційної влади додав, що пасажирські автобуси та вантажівки перевозитимуться поромом.

При цьому, за повідомленнями російських ЗМІ, у черзі на пором через Керченську протоку в Криму уже зібралося близько 250 фур.

Своєю чергою в Україні заявляють, що на повний ремонт автомобільного полотна Кримського мосту росіянам знадобиться три-п'ять місяців і досі не зрозуміло, коли зможуть їздити товарні поїзди по залізничній ділянці мосту. Таку думку в ефірі телемарафону висловив радник міністра внутрішніх справ, виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко

"Якщо говорити про автомобільну логістику, то заяви росіян, що вони протягом тижня-двох зможуть відремонтувати всі три прольоти, які впали - це абсолютна брехня. За оцінками спеціалістів, лише на виготовлення цих прольотів має піти не менше, ніж місяць-півтора. Далі почнеться період листопад-лютий, це час, коли достатньо високо рівня шторми бувають в Керченській протоці, а робити ремонтні роботи в штурмові дні - фактично нереально. Тому реально говорити про те, що міст буде відновлено не раніше, ніж через три-пять місяців. маю на увазі автомобільне полотно", - сказав Денисенко

Він додав, що наразі не зрозуміло, в якому стані залізничне полотно Кримського мосту, тому що наразі запустили лише пасажирські поїзди, а коли зможуть запусти товарні поїзди - поки не відомо.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня на мосту виникла сильна пожежа. Згодом стало відомо, що обвалилися два автомобільні прольоти та пошкоджена залізнична гілка.

У Росії причиною руйнувань назвали вибух вантажівки.

У британській розвідці стверджують, що і без того обмежені здатності Росії постачати своє угруповання ресурсами на тимчасово окупованих південних територіях України знизяться ще сильніше.

Полковник у запасі та військовий пілот-інструктор Роман Світан спрогнозував повне знищення Кримського мосту. Це дозволить створити "котел" на території півострова.

За матеріалами: ZN.UA /

Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
В Міноборони Литви вважають, що Маск попався на "ядерну вудочку" ПутінаВ Міноборони Литви вважають, що Маск попався на "ядерну вудочку" Путіна
«Зараз не час для слабкодухих, не кажучи вже про продавців автомобілів» — Майкл Феллон«Зараз не час для слабкодухих, не кажучи вже про продавців автомобілів» — Майкл Феллон
Польща готує місію експертів, які фіксуватимуть воєнні злочини росіян в УкраїніПольща готує місію експертів, які фіксуватимуть воєнні злочини росіян в Україні
Bloomberg: Росія не зможе швидко завдати тактичний ядерний удар по Україні, названа причинаBloomberg: Росія не зможе швидко завдати тактичний ядерний удар по Україні, названа причина
Маск виправдався за свій допис: Безумовно, ми на боці України!Маск виправдався за свій допис: Безумовно, ми на боці України!
Блок рекламы


Похожие новости
Держслужбовцям в Україні зменшать відпускні: відкладати відпустки стане невигідноДержслужбовцям в Україні зменшать відпускні: відкладати відпустки стане невигідно
Міністр оборони Румунії порадив НАТО та США заморозити війну в Україні, у Зеленського вже відповіли
Санкції та небачувана інфляція: за наказом Лукашенка почали порушувати кримінальні справи проти білорусів за зростання цінСанкції та небачувана інфляція: за наказом Лукашенка почали порушувати кримінальні справи проти білорусів за зростання цін
Королева-консорт Камілла вперше вийшла у світ після похоронів Єлизавети ІІКоролева-консорт Камілла вперше вийшла у світ після похоронів Єлизавети ІІ
Кулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборониКулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони
Західні ЗМІ про вибух на Кримському мосту: Це удар по самолюбству Путіна, чи застосує він ядерну зброю?Західні ЗМІ про вибух на Кримському мосту: Це удар по самолюбству Путіна, чи застосує він ядерну зброю?
Киргизстан відмовився від проведення навчань ОДКБ на своїй територіїКиргизстан відмовився від проведення навчань ОДКБ на своїй території
Понад 400 росіян вирушили на "концерт Кобзона": зведення втрат армії РФ в УкраїніПонад 400 росіян вирушили на "концерт Кобзона": зведення втрат армії РФ в Україні
Німеччина пообіцяла Україні додаткову військову допомогу, зокрема сотню танків з країн-союзників — CNN
Російські окупанти з початку війни вбили 421 дитину в Україні — Офіс генпрокурораРосійські окупанти з початку війни вбили 421 дитину в Україні — Офіс генпрокурора
Последние новости
Подгружаем последние новости