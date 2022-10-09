Стан Кримського мосту після вибуху оцінили в Криму та в Україні

Оцінки пошкоджень Кримського мосту після вибуху 8 жовтня очікувано різняться у представників країни-окупантки Росії та українських експертів. Проте сторони єдині в тому, що повноцінне функціонування цього стратегічного для РФ об'єкта наразі не є можливим.

Так, глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов визнав, що Кримський міст після вибуху непридатний для проїзду вантажівок та автобусів. Про це йдеться у його дописі в Telegram.

За словами окупанта, рух автомобільною частиною Кримського мосту з 9 жовтня здійснюється лише легковими авто.

"До особливого розпорядження рух автомобільною частиною Кримського мосту здійснюватимуть лише легкові автомобілі. Залізнична гілка працюватиме у штатному режимі", - написав Аксьонов.

Голова окупаційної влади додав, що пасажирські автобуси та вантажівки перевозитимуться поромом.

При цьому, за повідомленнями російських ЗМІ , у черзі на пором через Керченську протоку в Криму уже зібралося близько 250 фур.

Своєю чергою в Україні заявляють, що на повний ремонт автомобільного полотна Кримського мосту росіянам знадобиться три-п'ять місяців і досі не зрозуміло, коли зможуть їздити товарні поїзди по залізничній ділянці мосту. Таку думку в ефірі телемарафону висловив радник міністра внутрішніх справ, виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко

"Якщо говорити про автомобільну логістику, то заяви росіян, що вони протягом тижня-двох зможуть відремонтувати всі три прольоти, які впали - це абсолютна брехня. За оцінками спеціалістів, лише на виготовлення цих прольотів має піти не менше, ніж місяць-півтора. Далі почнеться період листопад-лютий, це час, коли достатньо високо рівня шторми бувають в Керченській протоці, а робити ремонтні роботи в штурмові дні - фактично нереально. Тому реально говорити про те, що міст буде відновлено не раніше, ніж через три-пять місяців. маю на увазі автомобільне полотно", - сказав Денисенко

Він додав, що наразі не зрозуміло, в якому стані залізничне полотно Кримського мосту, тому що наразі запустили лише пасажирські поїзди, а коли зможуть запусти товарні поїзди - поки не відомо.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня на мосту виникла сильна пожежа. Згодом стало відомо, що обвалилися два автомобільні прольоти та пошкоджена залізнична гілка.

У Росії причиною руйнувань назвали вибух вантажівки.

У британській розвідці стверджують, що і без того обмежені здатності Росії постачати своє угруповання ресурсами на тимчасово окупованих південних територіях України знизяться ще сильніше.